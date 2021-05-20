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Rusya'dan EURO 2020 seyircilerine vizesiz giriş imkanı

Euro 2020 Avrupa futbol Şampiyonası Rusya’da yapılacak. Rusya, Euro 2020 maç bileti olan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye vizesiz bir şekilde giriş yapabileceğini açıkladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:48
Rusya'dan EURO 2020 seyircilerine vizesiz giriş imkanı
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Euro 2020 heyecanı geldi çattı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı yapılamayan Euro 2020 Avrupa futbol Şampiyonası, 15 gün sonra başlıyor. Türkiye grup elemelerinde grubunu lider tamamlayarak Euro 2020 bileti almıştı. Bu kapsamda ülkemiz 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Euro 2020 futbol tunuvasında yer alacak.

Ev sahibi Rusya tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, Euro 2020 maç bileti olan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye vizesiz bir şekilde giriş yapabileceği açıklandı. Rusya başbakanı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs testinin negatif çıktığına dair belge, maç bileti ve pasaport bulunduran kişilerin Rusya’ya Euro 2020 nedeni ile vizesiz bir şekilde giriş yapabileceğini ifade ederek seyircilere büyük bir imkan sağlamış oldu. Euro 2020 futbol tunuvasına 11 ülke ev sahipliği yapacak.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
RusyaEuro 2020
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