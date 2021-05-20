Rusya'dan EURO 2020 seyircilerine vizesiz giriş imkanı

Ev sahibi Rusya tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, Euro 2020 maç bileti olan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye vizesiz bir şekilde giriş yapabileceği açıklandı. Rusya başbakanı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs testinin negatif çıktığına dair belge, maç bileti ve pasaport bulunduran kişilerin Rusya’ya Euro 2020 nedeni ile vizesiz bir şekilde giriş yapabileceğini ifade ederek seyircilere büyük bir imkan sağlamış oldu. Euro 2020 futbol tunuvasına 11 ülke ev sahipliği yapacak.
Son Güncelleme: 20.05.2021 22:48