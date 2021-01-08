Rusya ekipleri Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Ara transfer döneminin başlaması ile çalışmalara başlayan Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich’ten teklif alan Tufan bugün itibari ile Rusya ekiplerinden CSKA ve Spartak Moskova ekiplerinin mektup yollaması ile adından söz ettirdi.

Ozan Tufan’ın menajerliğini yapan kurum Futureball tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya’dan Ozan ile ilgilenen kulüpler var ancak sadece ilgileniyorlar. Transfer ile ilgili resmi temas olması durum ilerleyen günlerde değişebilir açıklamaları yapıldı.

Sezon başından beri Ozan’ı izleyen Crystal Palace ekibi oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başlarken 10 milyon Euro ile Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklarını belirti.

2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Ozan Tufan sarı – lacivertli forma ile çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 3 asistlik performans ile Avrupalı devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Satılık listesinde olmayan Ozan için devreye giren takımlara Fenerbahçe’nin ne yanıt vereceği ise merak ediliyor.