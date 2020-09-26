Rus model Galatasaray'ın Hajduk Split galibiyetini Türkçe mesaj yayınlayarak kutladı

Rus model ve televizyon sunucusu Victoria Lopyreva, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Hajduk Split’e karşı aldığı galibiyeti Türkçe mesaj paylaşarak kutladı.

Sarı kırmızılı kulübün taraftarı olan Rus model, Hajduk Split karşısında alınan galibiyet sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Galatasaray bizi yine gururlandırdı.’’ diye yazdı.

Sık sık İstanbul'a geliyor

Lopyreva'nın Galatasaray’ın maçlarını izleyebilmek için İstanbul’a geldiği ve burada çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.