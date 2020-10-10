İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya...
Pençe-Kaplan operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
Pençe-Kaplan operasyonunda terör örgütü PKK'ya...
Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapan fabrika işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla...

Rus golcüden flaş Türkiye itirafı: ''Türkiye gerçekten iyi durumda.''

Rusya Milli Takım golcüsü Artem Dzyuba, A Milli Takım karşısında oynanacak maç öncesinde flaş itiraflarda bulundu. Dzyuba, Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu söyleyerek Almanya karşısında sergilediği performansı da takdir etti.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:25
Rus golcüden flaş Türkiye itirafı: ''Türkiye gerçekten iyi durumda.''
Takip Et:

Rusya Milli Takım santrafor oyuncusu Artem Dzyuba, A Milli Takım karşısında oynanacak müsabaka öncesinde konuştu. Dzyuba, Türkiye’nin maçta neler yapabileceklerini analiz ettiklerini söyleyerek karşılarında zor bir rakip olacağını aktardı.


Türkiye’nin Almanya’ya 3 gol atmasının son derece değerli olduğunu belirten Dzyuba, ‘’Türkiye karşısında planımız var. Ne yapacağımızı biliyoruz.’’ diye konuştu.

‘’Türkiye gerçekten iyi durumda.’’

Türkiye’nin her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydeden golcü, Türkiye’nin çok iyi durumda olduğunu ve son karşılaşmadan bu yana güçlendiğini söyledi.

Uluslar Ligi’ndeki ilk 2 maçta 1 puan alan A Milli Takımımız, 11 Ekim günü Rusya deplasmanında oynayacak.



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeArtem Dzyuba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdülkadir Ömür Almanya maçındaki performasıyla Monaco ve Atalanta'nın gündemine geldi
Abdülkadir Ömür Almanya maçındaki performasıyla Monaco ve Atalanta'nın gündemine geldi
Sakaryaspor'un Tatangaları Uğur Akkuş hakkında açıklama yaptı! Teşekkür ederiz
Sakaryaspor'un Tatangaları Uğur Akkuş hakkında açıklama yaptı! Teşekkür ederiz
Trabzonspor'da Pereira'dan Marlon'a şaka! Uyuyan Marlon'u ıslatarak uyandırdı
Trabzonspor'da Pereira'dan Marlon'a şaka! Uyuyan Marlon'u ıslatarak uyandırdı
Trabzonspor'da 4 günlük izni ülkesinde geçiren Nwakaeme bugün dönüyor!
Trabzonspor'da 4 günlük izni ülkesinde geçiren Nwakaeme bugün dönüyor!
Gurbetçi vatandaşlar Almanya'dan Moskova'ya uçan millileri yalnız bırakmadı
Gurbetçi vatandaşlar Almanya'dan Moskova'ya uçan millileri yalnız bırakmadı
Fransa Açık finalinde Rafael Nadal Novak Djokovic ile karşılaşacak
Fransa Açık finalinde Rafael Nadal Novak Djokovic ile karşılaşacak

Popüler Haberler

Devlet'in annelere sağlamış olduğu para ödeneğinden nasıl yararlanılabilir?
Sigorta başladıktan sonra sağlıktan yararlanma süresi ne kadardır?
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
KPSS şartı olmadan 3786 memur alımı yapılacak!
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Kiwi KFS 2903 buharlı pişiricinin özellikleri nelerdir? A101 aktüel ürünleri
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2020
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2020
Rusya Corona virüsü için tedavi ilacını buldu mu? Rusya'dan korona virüs ilaç açıklaması
Mutlu Olmak isteyenlerin vazgeçmesi gereken alışkanlıklar
Sevgili Geçmiş Aras kimdir? Gerçek adı nedir? Yunus Narin hakkında bilgiler
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
GAP DOKAP 2020-2023 hibeleri nelerdir? GAP, DAP DOKAP kapsamındaki iller ve hibe şartları
Fulbright burs programının başvuru şartları nelerdir? 2020 fulbright bursu kaç kişiye verilir?
2020 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?
En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
E-devletten HES kodu nasıl alınıyor? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.