Rus golcüden flaş Türkiye itirafı: ''Türkiye gerçekten iyi durumda.''

Rusya Milli Takım santrafor oyuncusu Artem Dzyuba, A Milli Takım karşısında oynanacak müsabaka öncesinde konuştu. Dzyuba, Türkiye’nin maçta neler yapabileceklerini analiz ettiklerini söyleyerek karşılarında zor bir rakip olacağını aktardı.

‘’Türkiye gerçekten iyi durumda.’’

Türkiye’nin Almanya’ya 3 gol atmasının son derece değerli olduğunu belirten Dzyuba, ‘’Türkiye karşısında planımız var. Ne yapacağımızı biliyoruz.’’ diye konuştu.

Türkiye’nin her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydeden golcü, Türkiye’nin çok iyi durumda olduğunu ve son karşılaşmadan bu yana güçlendiğini söyledi.

Uluslar Ligi’ndeki ilk 2 maçta 1 puan alan A Milli Takımımız, 11 Ekim günü Rusya deplasmanında oynayacak.