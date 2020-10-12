Rus basınından millilere övgü

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubunda Rusya deplasmanına çıkan milliler karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Rusya Türkiye karşılaşması Rus basınında büyük yer kaplarken, Rus basını millilerin performansına övgüler yağdırdı.

Rus Kommersant gazetesi “Türkler ikinci yarıyı bekledi” başlığıyla hazırladığı yazıda Rusya’nın ilk puan kaybını aldığını öne çıkardı.

“Türkler golü hak etti”

Millilerimiz ilk yarıda 1-0 geriye düştü. Oyun olarak da istenen seviyede olmayan mili takım ikinci yarıda Cengiz Ünder başta olmak üzere yapılan oyuncu değişikleriyle kendine geldi ve Rusya’yı sahasında çıkarmadı. İkinci yarıda rakibi Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’ın vuruşlarıyla sarsan milliler duran top sonrası Kenan Karaman’ın kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Rus basınında yer alan haberlerde de Türk Milli takımının ikinci yarıda gösterdiği performansla golü hak ettiğine yer verilirken, Rus milli takımının neredeyse kendi sahasında yenileceğini yazdı.

Championat.com sitesinde yer alan haberde ilk yarıda Türk milli takımının topa sahip olmadığı ve Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu’nun ağır kaldığını yazdı. Sitede karşılaşmanın ikinci yarısında Şenol Güneş’in değişikliklerinin ardından Türk milli takımının Rusya’yı baskı altına aldığını ve galibiyete yakın taraf olduğunu yazdı.