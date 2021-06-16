Ronaldo’nun tarihi gecesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu’nda Macaristan ile Portekiz, Puskas Arena’da karşı karşıya geldi. Portekiz, maçın son bölümlerinde Guerreiro ve Ronaldo’nun (2) attığı gollerle Macaristan’ı 3-0 yenmeye başardı. Grupta averajla liderliğe yükselen Portekiz’de, süper yıldız Cristiano Ronaldo tarihe geçti. 36 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu, Macaristan maçında attığı iki golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Ronaldo maç öncesi bu rekoru 9 gol atan Fransa Milli Takımı’nın eski oyuncusu Michel Platini ile paylaşıyordu.

Puskas Arena’da oynanan Macaristan-Portekiz maçı, tunuvada yüzde 100 seyirci kapasitesi ile oynanan ilk maç oldu.

Portekiz F Grubu’nun ikinci maçında Almanya ile 19 Haziran’da Allianz Arena’da kozlarını paylaşacak.