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Ronaldo’nun tarihi gecesi

EURO 2020 F Grubu’nda oynanan maçta Macaristan’ı maçın son dakikalarında gelen gollerle 3-0 mağlup eden Portekiz’de Cristiano Ronaldo tarihe geçti. İşte detaylar…

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:36
Ronaldo’nun tarihi gecesi
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu’nda Macaristan ile Portekiz, Puskas Arena’da karşı karşıya geldi. Portekiz, maçın son bölümlerinde Guerreiro ve Ronaldo’nun (2) attığı gollerle Macaristan’ı 3-0 yenmeye başardı. Grupta averajla liderliğe yükselen Portekiz’de, süper yıldız Cristiano Ronaldo tarihe geçti. 36 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu, Macaristan maçında attığı iki golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Ronaldo maç öncesi bu rekoru 9 gol atan Fransa Milli Takımı’nın eski oyuncusu Michel Platini ile paylaşıyordu.

Puskas Arena’da oynanan Macaristan-Portekiz maçı, tunuvada yüzde 100 seyirci kapasitesi ile oynanan ilk maç oldu.

Portekiz F Grubu’nun ikinci maçında Almanya ile 19 Haziran’da Allianz Arena’da kozlarını paylaşacak.


Son Güncelleme: 16.06.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
Euro 2020Cristiano RonaldoPortekiz
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