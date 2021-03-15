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Ronaldo, Real Madrid'e geri dönecek mi?

İtalya’da son zamanlarda herkes tarafından konuşulan ve önemli konular arasında yer alan Cristiano Ronaldo’nun futbol geleceğinde ne olacağı sorusu. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Real Madrid’e dönecek mi? sorusu tüm dünya tarafından merak edilirken Juventus, Ronalda hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2021 Pazartesi 19:45
Ronaldo, Real Madrid'e geri dönecek mi?
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Juventusun dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Juventus kulübündeki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Hali hazırda sözleşmesi devam eden Portekizli yıldızın geleceğinin sorgulanmasındaki temel sebep ise bu sene geçirmiş olduğu kötü sezon yer alıyor. Hem Lig’e hem de şampiyonlar Lig’ine havlu atan siyah beyazlılar da Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediği dedikoduları günden günde gündemde konuşuluyor.

Juventus’un CEO’su Fabio Paratici konu hakkında açıklama yapma gereksinimi duyduğunu söyledi. Fabio Paratici: Ronaldo hakkında çıkan asılsız haberlerin komik olduğunu vurguladı. Ronaldo’nun burada mutlu olduğunu ve sezonda yaşanan olumsuzlukları onu sorumlu tutmanın oldukça komik olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Lig son 16 turunda Porto’ya elenen Juventus, Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı gündemde yer alıyor. 32 mücadelede rakip fileleri 27 kez gol atan yıldız aksaklıklara rağmen yinede başarılı bir sezon geçirdiği görülüyor.  İtalya Serie A'da 22 karşılaşmada forma giyen Ronaldo, 20 gol atmayı başardı. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise rakip filelere 4 gol bıraktı.



Son Güncelleme: 15.03.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoFutbolReal Madrid
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