Ronald Koeman Adım Adım Barcelona'ya

Şampiyonlar Ligi’nde Bayen Münih’e tarihi bir skor ile yenilen Barcelona’da teknik direktör Quique Setien’in görevine son verilmişti. Deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayıran Katalan ekibinde yeni teknik direktör adayları ortaya çıkmaya başladı.

Barcelona’ya yakın basın organlarından biri yaptığı haberde Katalan ekibinin yeni sezondaile yola devam etmek istediğini açıkladı. Kulüp Başkanı Bartomeu’nun Hollandalı teknik direktör ile görüştüğü iddia edilen haberde, ilk hedefin Koeman olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda bazı açıklamalarda bulunan Ronald Koeman, Barcelona’yı her teknik direktörün çalıştırmak istediği gibi kendisinin de çalıştırmak istediğini söylemişti. Konu hakkında isteğini gizlemeyen başarılı teknik direktör, bu hayali gerçekleştirebileceğini ancak Barcelona gibi bir kulübü çalıştırmak için çok fazla deneyimli olmak gerektiğini aktarmıştı.

1998 Dünya Kupası’nda Guus Hiddink’in yardımcılığını üstlenen Ronald Koeman, Hollanda’da Vitesse, Ajax, PSV, AZ Alkmaar ve Feyenoord gibi kulüpleri çalıştırdı. Ayrıca başarılı teknik adam Southampton, Everton, Benfica ve Valencia gibi kulüplerinde de görev aldı.