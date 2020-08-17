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Ronald Koeman Adım Adım Barcelona'ya

Teknik direktör arayışlarına başlayan Barcelona'da ilk hedef Ronald Koeman oldu. Barcelona'ya yakın bir kaynaktan çıkan habere göre Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Hollandalı teknik adam ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:00
Ronald Koeman Adım Adım Barcelona'ya
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Şampiyonlar Ligi’nde Bayen Münih’e tarihi bir skor ile yenilen Barcelona’da teknik direktör Quique Setien’in görevine son verilmişti. Deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayıran Katalan ekibinde yeni teknik direktör adayları ortaya çıkmaya başladı.


Barcelona’ya yakın basın organlarından biri yaptığı haberde Katalan ekibinin yeni sezonda Ronald Koeman ile yola devam etmek istediğini açıkladı. Kulüp Başkanı Bartomeu’nun Hollandalı teknik direktör ile görüştüğü iddia edilen haberde, ilk hedefin Koeman olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda bazı açıklamalarda bulunan Ronald Koeman, Barcelona’yı her teknik direktörün çalıştırmak istediği gibi kendisinin de çalıştırmak istediğini söylemişti. Konu hakkında isteğini gizlemeyen başarılı teknik direktör, bu hayali gerçekleştirebileceğini ancak Barcelona gibi bir kulübü çalıştırmak için çok fazla deneyimli olmak gerektiğini aktarmıştı.

1998 Dünya Kupası’nda Guus Hiddink’in yardımcılığını üstlenen Ronald Koeman, Hollanda’da Vitesse, Ajax, PSV, AZ Alkmaar ve Feyenoord gibi kulüpleri çalıştırdı. Ayrıca başarılı teknik adam Southampton, Everton, Benfica ve  Valencia gibi kulüplerinde de görev aldı.



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaTeknik DirektörRonald Koeman
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