Roma'nın yıldız stoperi Juan Jesus'tan Fenerbahçe transferi açıklaması!

Sezon başında yeni bir takım kuran Fenerbahçe yaptığı 18 transferle kadrosuna en fazla oyuncu katan takım olurken performansı beğenilmeyen oyuncular için yeni adaylar belirlenmeye başladı. Yaz transfer sezonunda transfer edilen Mauricio Lemos’un oyunundan memnun olmayan Erol Bulut Roma’da forma giyen stoper oyuncusu Juan Jesus’u radarına aldı.

Özellikle Beşiktaş derbisinde defans hattında yapılan hataların büyük sorun yaratması Erol Bulut’u yeni stoperler aramaya itmeye başlarken Roma’nın tecrübeli stoperi Juan Jesus’un radarda olduğu açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Jesus’un söyledikleri ise Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Bireysel performansı ile Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut başta olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştirilere maruz kalan Mauricio Lemos’un gözden düşmesine neden oldu. İspanya 2. lig ekiplerinden Las Palmas’tan transfer edilen Lemos’un bireysel hataları ve dağınık oyunu gözde düşmesine neden oldu.

Beşiktaş derbisinde özellikle Aboubakar’ı savunamaması ve kalede gollere neden olması ile eleştirilen Uruguaylı stoperin ilk 11’de ki yerini kaybedeceği düşünülüyor.

Juan Jesus gündemde

Ara transfer döneminde stoper eksiğini gidermek isteyen Fenerbahçe’de gözler Roma’da forma giyen Juan Jesus’a çevrildi.

Sezon başında da gündeme gelen Jesus’tan ise Fenerbahçe’ye kötü haber geldi. 29 yaşında ki Brezilyalı stoper oyuncusu takımı ile yeni sözleşme yapmak istediğini belirtti.

Jesus’un amacı Roma’da kalmak

Fenerbahçe’nin Jesus’u istemesine rağmen tecrübeli stoper Roma’da kalmak istediğini açıklayarak Fenerbahçe’ye kötü haberi verdi.

Avrupa Ligi’nde 5 maçta forma şansı bulan Juan Jesus Young Boys maçı sonrasında verdiği röportajda ‘Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum’ açıklamalarında bulundu.