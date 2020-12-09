Romalı yıldız stoper çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu açıkladı!

Sezon başında İspanya 2. Ligden alınan Mauricio Lemos’un performansından memnun olmayan Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belezoğlu gözünü Roma’da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus’a dikmişti.

Erol Bulut’un ara transfer döneminde özellikle stoper bölgesine bir takviye yapılmasını istemesi üzerine Emre Belezoğlu’nun Roma yöneticileri ile görüşme sağlaması sonrasında olumlu haberler gelmeye başladı.

Yaz transfer döneminde görüşmeler olumsuz

Geçtiğimiz günlerde Roma ile yoluna devam etmek istediğini belirten Juan Jesus son yaşanan olaylar sonrasında kulüpte mutsuz olduğunu ve menajerleri aracılığı ile Fenerbahçe’ye haber gönderdiği belirtildi. Jesus’un çubuklu formayı giymeye hazır olduğu haberleri sonrasında girişimlere hız verileceği açıklandı. 29 yaşında ki sambacının sözleşmesi Haziran 2021’de son bulacak.

Roma’nın ocak ayı ara transfer döneminde Jesus’tan herhangi bir bonservis talep etmemesi halinde transferin tamamlanacağı düşünülürken Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi yaz transfer döneminde de istediği ancak istenen bonservisin yüksek olması nedeni ile transferin gerçekleşmediği açıklandı.

Brezilya milli takımında 4 maça çıktı

23 kez Brezilya U-20 forması giyen Juan Jesus aynı zamanda 6 kez Olimpiyat takımında, 4 kez de Brezilya A Milli Takımında forma giydi.