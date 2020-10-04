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Roma Udinese'yi Pedro'nun golüyle geçti

İtalya Ligi’nin üçüncü haftasında Roma Udinese ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi rakibi tek golle geçerken ilk galibiyetini aldı.

04 Ekim 2020 Pazar 18:17
Roma Udinese'yi Pedro'nun golüyle geçti
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Serie A’nın üçüncü haftasında Udinese deplasmanına çıkan başkent temsilcisi karşılaşmada oldukça zorlandı. Roma Dacia Arena’da oynanan karşılaşmada rakibini tek golle geçti.


İlk yarıda iki tarafta pozisyon üretmekte zorlandı ve ilk yarı golsüz geçildi. Maçın 55. Dakikasında ise Roma’nın yeni transferi Pedro sahneye çıktı ve takımının tek golünü attı. Karşılaşma bu golle sona ererken, Roma yeni sezonun ilk galibiyetini elde etti. Udinese’de Tolgay Arslan karşılaşmaya 11’de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Roma bu galibiyetle puanını 4’e yükseltmiş oldu. Udinese ise lige henüz puan alamadı.



Son Güncelleme: 04.10.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
RomaUdinese
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