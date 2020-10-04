Roma Udinese'yi Pedro'nun golüyle geçti

Serie A’nın üçüncü haftasında Udinese deplasmanına çıkan başkent temsilcisi karşılaşmada oldukça zorlandı. Roma Dacia Arena’da oynanan karşılaşmada rakibini tek golle geçti.

İlk yarıda iki tarafta pozisyon üretmekte zorlandı ve ilk yarı golsüz geçildi. Maçın 55. Dakikasında ise Roma’nın yeni transferi Pedro sahneye çıktı ve takımının tek golünü attı. Karşılaşma bu golle sona ererken, Roma yeni sezonun ilk galibiyetini elde etti. Udinese’de Tolgay Arslan karşılaşmaya 11’de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Roma bu galibiyetle puanını 4’e yükseltmiş oldu. Udinese ise lige henüz puan alamadı.