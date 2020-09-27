İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Roma, Marcao için Galatasaray'ın istediği 15 milyon euroyu verecek

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Marcao Roma yolcusu. İtalyan kulübünün 12 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Galatasaray, 15 milyon Euro istiyordu. Roma’nın yeni bir teklifle Galatasaray kulübüne gelmesi bekleniyor.

27 Eylül 2020 Pazar 16:57
Roma, Marcao için Galatasaray'ın istediği 15 milyon euroyu verecek
Takip Et:

Galatasaray’a geldiği günden beri gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncuya ilk olarak 13 milyon Euro teklif edilmişti. Galatasaray kulübünün bu teklifi reddetmesinin ardından Roma kulübünün sarı kırmızılıların istediği 15 milyon euroyu vereceği söyleniyor.


İtalyan basınında yer alan haberde yeni sezona da iyi oyunla başlayan oyuncuya başka taliplerinde çıkması Roma kulübünün 15 milyon Euro vereceğini yazdı.

Lyon da devrede

Galatasaray kulübü oyuncu için 15 milyon Euro isterken, Roma ilk başta bu teklife yanaşmamıştı. Ancak oyuncunun yükselen performansı başka kulüplerinde talip olmasına neden oldu. Fransız kulübü Lyon da oyuncuya talip olurken oyuncunun fiyatının daha fazla artmasını istemeyen Roma, Galatasaray’ın istediği 15 milyon euroyu verecek.

Söylenen rakamlar çok az

Marcao’ya gelen tekliflerin artması oyuncunun Fenerbahçe maçının ardından takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim gelen tekliflerin çok az olduğunu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satılmasın daha iyi olacağını belirtmişti.



Son Güncelleme: 27.09.2020 16:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MarcaoGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Diego Perotti ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe Diego Perotti ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak
Borussia Dortmund'un fitness koçu Alica Schmidt oldu
Borussia Dortmund'un fitness koçu Alica Schmidt oldu
Sivasspor MKE Ankaragücü ile 18. defa karşılaşacak
Sivasspor MKE Ankaragücü ile 18. defa karşılaşacak
Trabzonspor'da Marlon krizi çözülüyor! Yeni Malatyaspor maçına yetişebilir
Trabzonspor'da Marlon krizi çözülüyor! Yeni Malatyaspor maçına yetişebilir
Lyon yetkilileri Fatih Karagümrük-İstanbul Başakşehir maçını takip etti! Hedef İrfan Can Kahveci ve Ramazan Civelek
Lyon yetkilileri Fatih Karagümrük-İstanbul Başakşehir maçını takip etti! Hedef İrfan Can Kahveci ve Ramazan Civelek
NBA'de Doğu Konferansı Finalinde durum 3-2 oldu! Miami Heat 108-121 Boston Celtics
NBA'de Doğu Konferansı Finalinde durum 3-2 oldu! Miami Heat 108-121 Boston Celtics

Popüler Haberler

Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde! Bankaların faiz oranları için tıklayınız
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2020 torun bakım parası ne kadar?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 27 Eylül 2020 Pazar
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Jet Sosyete ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi belli oldu!
Enpara anında online 50.000 TL kredi kampanyası
Hizmetciler dizisi final mi yapacak? Dizi bitecek iddiaları doğru mu?
29 Ekim tatili kaç gün olacak? 28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
TOKİ Kayaşehir kura çekimi sonuçları açıklandı! Kura çekilişi hak sahibi isim listesi
Çalışan annelere yardım ve destekler nelerdir? 2020
Anaokulları zorunlu mu? 2020 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli yaşı kaç?
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi şartları Eylül 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.