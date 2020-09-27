Roma, Marcao için Galatasaray'ın istediği 15 milyon euroyu verecek

Galatasaray’a geldiği günden beri gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncuya ilk olarak 13 milyon Euro teklif edilmişti. Galatasaray kulübünün bu teklifi reddetmesinin ardından Roma kulübünün sarı kırmızılıların istediği 15 milyon euroyu vereceği söyleniyor.

Lyon da devrede

İtalyan basınında yer alan haberde yeni sezona da iyi oyunla başlayan oyuncuya başka taliplerinde çıkması Roma kulübünün 15 milyon Euro vereceğini yazdı.

Galatasaray kulübü oyuncu için 15 milyon Euro isterken, Roma ilk başta bu teklife yanaşmamıştı. Ancak oyuncunun yükselen performansı başka kulüplerinde talip olmasına neden oldu. Fransız kulübü Lyon da oyuncuya talip olurken oyuncunun fiyatının daha fazla artmasını istemeyen Roma, Galatasaray’ın istediği 15 milyon euroyu verecek.

Söylenen rakamlar çok az

Marcao’ya gelen tekliflerin artması oyuncunun Fenerbahçe maçının ardından takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim gelen tekliflerin çok az olduğunu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satılmasın daha iyi olacağını belirtmişti.