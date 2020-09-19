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Roma, Beşiktaş'tan Domagoj Vida ile ilgileniyor

Yeni sezonda maaş bütçesini düşürmek isteyen Beşiktaş yüksek maliyeti olan Vida’yı takımdan göndermek istiyor. İtalyan basının Domagoj Vida ile sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya kaynaklı habere göre Roma’nın Vida’ya talip olduğu iddia edildi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:04
Roma, Beşiktaş'tan Domagoj Vida ile ilgileniyor
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Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim yüksek maliyeti olan oyuncularla yollarını ayırmayı planlarken, bu isimlerin başında Domagoj Vida yer alıyor. Domagoj Vida ile ilgili bir iddia da İtalyan basınında ortaya atıldı. Habere göre Roma Vida ile temasa geçti.


Söz konusu haberde Roma’nın başarılı defans oyuncusuna yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık teklif sunduğuna da yer verildi.

Bonservissiz vermeyi düşünüyor

Roma’nın Vida’ya sunduğu teklifin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan oyuncuyu bonservis talep etmeden gönderebilir.

3 maçta forma giydi

31 yaşındaki Hırvat stoper bu sezon 3 resmi karşılaşmada forma giydi ve bu maçların tamamında 90 dakika süre aldı.



Son Güncelleme: 19.09.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşRomaVida
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