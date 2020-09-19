Roma, Beşiktaş'tan Domagoj Vida ile ilgileniyor

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim yüksek maliyeti olan oyuncularla yollarını ayırmayı planlarken, bu isimlerin başında Domagoj Vida yer alıyor. Domagoj Vida ile ilgili bir iddia da İtalyan basınında ortaya atıldı. Habere göre Roma Vida ile temasa geçti.

Bonservissiz vermeyi düşünüyor

Söz konusu haberde Roma’nın başarılı defans oyuncusuna yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık teklif sunduğuna da yer verildi.

Roma’nın Vida’ya sunduğu teklifin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan oyuncuyu bonservis talep etmeden gönderebilir.

3 maçta forma giydi

31 yaşındaki Hırvat stoper bu sezon 3 resmi karşılaşmada forma giydi ve bu maçların tamamında 90 dakika süre aldı.