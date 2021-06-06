Roger Federer Fransa Açık'tan çekildiğini açıkladı!

Dünyanın en iyi 5 tenisçisinden birisi olan Roger Federer dördüncü tura yükseldiği Fransa Açık Tenis Tunuvasından çekildiğini açıkladı. Roland Garros’tan çekilme sebebi olarak vücudunu dinlendirmek olan Federer’in açıklamaları tenis severler tarafından merak edilmeye başlandı.

Roland Garros’ta erkekler tunuvasında 8 numaralı seri başı olan Roger Federer resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tunuvadan çekildi. Açıklamalarında ‘Antrenörlerimle yaptığım görüşmeler sonrası Fransa Açık'tan çekilme kararı aldım. İki diz ameliyatı ve bir yılı aşan rehabilitasyondan sonra vücudumun dinlenmesi ve iyileşmesi gerektiğini ve kendimi daha fazla zorlamadığımdan emin olmam çok önemli.’ Dedi.

39 yaşında olan dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer tunuvada kazandığı 3 galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu belirtse de tunuvadan ayrılma kararı sonrasında hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklar sonrasında uzun bir süre tenisten uzak kalan Federer sakatlıklar sonrasında Fransa Açık’ta 487 gün sonra maça çıkarak özlemini gidermişti.

Federer’in tunuvadan çekilme açıklamaları sonrasında rakibi Matteo Berrettini direkt olarak çeyrek finale yükseldi.