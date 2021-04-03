Rizespor Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Milli aranın ardından Süper Lig maçları heyecanı başladı. Milli aranın ardından Süper Lig mesaisi Rizespor Karagümrük maçıyla başlıyor.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor Karagümrük maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Rizespor:

Fatih Karagümrük:

Rize’de Remy dönüyor

Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, SkodaViviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini

Rizespor’da zorlu Karagümrük maçı öncesi bir süredir sakatlığı bulunan yıldız golcü Loic Remy takıma dönüyor. Yıldız golcünün teknik direktör Bülent Uygun’un kararı doğrultusunda süre alabileceği söyleniyor.

Öte yandan ev sahibi ekipte Godfred Donsah, Toft Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Ayrıca küme düşme mücadelesi veren ev sahibi Rizespor’da Skoda ve Samudio takımının gol yükünü çekiyor. Zorlu karşılaşma öncesi gözler bu iki isimde olacak.

İlk maçı Karagümrük kazanmıştı

Rizespor Karagümrük maçı canlı izle

İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan ilk maçı Fatih Karagümrük 2-1’lik skorla kazanmıştı. Süper Lig’deki ilk senesinde lige renk katan Karagümrük ekibi bu maçı da kazanarak Avrupa Kupalarını zorlamak istiyor.

Rizespor Karagümrük maçı Çaykur Didi Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Bunun dışında maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu siteleri takip etmekte suçtur.

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