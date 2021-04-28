Rize’de gülen taraf Beşiktaş oldu

’in 38. haftasındailekarşı karşıya geldi. Saat 20:30’da başlayan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-2 kazandı. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alan Beşiktaş, maç fazlasıyla puan farkını 6’ya çıkardı ve liderliğini sürdürmüş oldu. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri; N’Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal kaydetti. Bu sonuçla puanını 78 yapan Beşiktaş, zirvedeki yerini sağlamlaştırmış oldu. Maçtan puansız ayrılan Çaykur Rizespor’da ise goller; İsmail Köybaşı ve Dokovic’ten geldi. Bu sonuçla 42 puanda kalan Karadeniz ekibi, kendine 13. sırada yer buldu.

Çaykur Rizespor sıradaki maçını, 2 Mayısıs Pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş ise 1 Mayısıs Cumartesi günü evinde Hatayspor’u konuk edecek.