İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Rize’de gülen taraf Beşiktaş oldu

Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız dönen siyah beyazlı ekip, liderliğini sürdürdü. İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:01
Rize’de gülen taraf Beşiktaş oldu
Takip Et:

Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Saat 20:30’da başlayan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-2 kazandı. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alan Beşiktaş, maç fazlasıyla puan farkını 6’ya çıkardı ve liderliğini sürdürmüş oldu. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri; N’Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal kaydetti. Bu sonuçla puanını 78 yapan Beşiktaş, zirvedeki yerini sağlamlaştırmış oldu. Maçtan puansız ayrılan Çaykur Rizespor’da ise goller; İsmail Köybaşı ve Dokovic’ten geldi. Bu sonuçla 42 puanda kalan Karadeniz ekibi, kendine 13. sırada yer buldu.

Çaykur Rizespor sıradaki maçını, 2 Mayısıs Pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş ise 1 Mayısıs Cumartesi günü evinde Hatayspor’u konuk edecek.




Son Güncelleme: 28.04.2021 23:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rize - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rize - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Galatasaray Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Galatasaray Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe'de kart sınırında olan oyuncular kimler?
Fenerbahçe'de kart sınırında olan oyuncular kimler?

Popüler Haberler

Masumiyet dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın hakkında bilgiler
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim Miele süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Rüyada ikiz bebek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ikiz bebek görmek rüyasının tabiri
Rüyada üzüm yemek ne demektir? Doğum veya üzüm yemek rüyasının tabiri ve anlamı
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Rüyada aldatılma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada aldatılma görmek rüyasının tabiri
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmenin tabirleri ve yorumları
Camdaki Kız oyuncuları Cihangir'de
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Fırat kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT Spor canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem karakterini kim canlandırıyor? Serpi Gül kimdir?
Rüyada kuzu görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? kuzu görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı ne? Elif Sönmez hakkında bilgiler
Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.