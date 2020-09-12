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Rize'de Altay Bayındır'dan dört dörtlük performans!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de göze çarpan en etkili isim Altay Bayındır oldu. Maçta yaptığı kurtarışlar ile adından söz ettiren genç kaleci, Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük rol oynadı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 17:27
Rize'de Altay Bayındır'dan dört dörtlük performans!
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Süper Lig’in ilk haftasının açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 üstünlükle ayrılmayı bildi. Birçok yeni transferi ile lige merhaba diyen Sarı Lacivertli ekipte kaleci Altay Bayındır performansı ile birlikte yıldızlaştı.

Serdar’dan büyük hata

Fenerbahçe savunmasındaki sıkıntılar devam ederken Çaykur Rizespor maçında Serdar Aziz tarafından yapılan hata taraftarlar tarafından oldukça tepki topladı. Serdar Aziz’in hatası sonucu kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Boldrin, Altay Bayındır engelini geçemedi.


Maçta Rizespor’un etkili olduğu dakikalarda Samudio’nun da şutuna engel olan Altay Bayındır, Fenerbahçe’yi maçta tuttu. Skoda’nın golünde hatası olmayan Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlar sayesinde takımının 3 puan almasında önemli bir pay sahibi oldu.



Son Güncelleme: 12.09.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Altay BayındırFenerbahçe
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