İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Rize Beşiktaş maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? Rize BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 38’inci haftasında Beşiktaş Rize deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde futbol severler Rize BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Büyük heyecan sahne olacak maçı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports Rize Beşiktaş maçı tek maç nasıl satın alınır sorusunu araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 16:41
Rize Beşiktaş maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? Rize BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Takip Et:

Süper Lig’in 38’inci haftasında lider Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Ligin bitimine 5 maç kala avantajlı konumda olan lider Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 3 ve Galatasaray 6 puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması 28 Nisan Çarşamba akşam saat 20:30’da başlayacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’de futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Muhtemel 11’ler

Ç.RİZESPOR:

GÖKHAN, MOROZIUK, MERIAH, MELNJAK, TALBI, MICHALAK, BAIANO, DONSAH, ABDULLAH, SAMUDIO, SKODA

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, DORUKHAN, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, TÖRE (LARIN)

Beşiktaş’ta forvet sorunu

Şampiyonluk yarışında kritik Rize deplasmanına konuk olacak Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor. Devre arasında takıma katılan Cenk Tosun’un sakatlanmasının ardından Aboubakar ve Larin’in de sakatlanmasıyla forvet hattında sorun yaşayan kara kartalda Sergen Yalçın Gökhan Töre’ye şans vermişti.

Genç teknik adamın bu maçta da Larin’i riske etmeyip Gökhan’ı en uçta görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan cezalı duruma düşen Rosier’in yerine ise sağ bekte Dorukhan Toköz yer alacak. Kart cezalısı Necip ile sakatlıkları devam eden Oğuzhan, Hasij maç kadrosuna alınmadı.

Rize 4 eksikle

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi Rizespor’da Zafer Görgen, Boldrin, Meriah ve Abdullah Durak’ın sakatlıkları bulunuyor.

Rizespor teknik direktör Bülent Uygun’un takımın başında geçmesiyle küme düşme hattından uzaklaştı ve ligde rahat konuma erişti. Karadeniz ekibi son haftaların formda ekipleri arasında yer alıyor.

Hakemler belli oldu

Rizespor Beşiktaş karşılaşmasında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Halis Özkahya oldu.

BeIN Sports tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in tamamlanmasına 5 maç kaldı. Ligin bitimine 5 maç kala üç büyüklerin şampiyonluk yarışı da nefesler kesiyor. BeIN Sports futbol severler takımlarının maçlarına ulaşmaları için izle- öde uygulamasını sunuyor. İzle-öde sayesinde taraftalar takımlarının maçlarını tek maç olarak satın alıp takip edebiliyor. İzle- öde paketin maçlar Digitürk 204, 205 ve HD servis için 277 numaralı kanallar üzerinden yayınlanıyor.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

Rizespor Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.

 

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 16:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RizesporBeşiktaşIzle ödeSüper LigBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Konyaspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Konyaspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Canlı izle Göztepe Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Göztepe Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kayserispor Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kayserispor Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fatih Karagümrük Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Karagümrük Antalya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fatih Karagümrük Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Karagümrük Antalya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Göztepe Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe TS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Göztepe Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe TS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Rize Beşiktaş maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? Rize BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Konyaspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2021 Fitre ve fidye aynı mıdır, aralarındaki fark nedir?
Rüyada araba alma görmek ne demektir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri ve kullanıcı yorumları
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Nisan 2021
Kuru Otlar Üstüne oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? Kuru Otlar Üstüne film konusu ve oyuncuları
Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı, izin gerekiyor mu?
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Nisan 2021 Çarşamba
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2021 ehliyet alımı ne kadar sürer?
Maraşlı dizisi Mahur karakteri kimdir? Alina Boz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
Nesrin Cavadzade Yasak Elma’dan neden ayrılıyor?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
PTT 2021 Nisan Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.