Rize Beşiktaş maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? Rize BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 38’inci haftasında lider Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Ligin bitimine 5 maç kala avantajlı konumda olan lider Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 3 ve Galatasaray 6 puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması 28 Nisan Çarşamba akşam saat 20:30’da başlayacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’de futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Muhtemel 11’ler

Ç.RİZESPOR:

BEŞİKTAŞ:

Beşiktaş’ta forvet sorunu

GÖKHAN, MOROZIUK, MERIAH, MELNJAK, TALBI, MICHALAK, BAIANO, DONSAH, ABDULLAH, SAMUDIO, SKODAERSİN, DORUKHAN, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, TÖRE (LARIN)

Şampiyonluk yarışında kritik Rize deplasmanına konuk olacak Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor. Devre arasında takıma katılan Cenk Tosun’un sakatlanmasının ardından Aboubakar ve Larin’in de sakatlanmasıyla forvet hattında sorun yaşayan kara kartalda Sergen Yalçın Gökhan Töre’ye şans vermişti.

Genç teknik adamın bu maçta da Larin’i riske etmeyip Gökhan’ı en uçta görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan cezalı duruma düşen Rosier’in yerine ise sağ bekte Dorukhan Toköz yer alacak. Kart cezalısı Necip ile sakatlıkları devam eden Oğuzhan, Hasij maç kadrosuna alınmadı.

Rize 4 eksikle

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi Rizespor’da Zafer Görgen, Boldrin, Meriah ve Abdullah Durak’ın sakatlıkları bulunuyor.

Rizespor teknik direktör Bülent Uygun’un takımın başında geçmesiyle küme düşme hattından uzaklaştı ve ligde rahat konuma erişti. Karadeniz ekibi son haftaların formda ekipleri arasında yer alıyor.

Hakemler belli oldu

Rizespor Beşiktaş karşılaşmasında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Halis Özkahya oldu.

BeIN Sports tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in tamamlanmasına 5 maç kaldı. Ligin bitimine 5 maç kala üç büyüklerin şampiyonluk yarışı da nefesler kesiyor. BeIN Sports futbol severler takımlarının maçlarına ulaşmaları için izle- öde uygulamasını sunuyor. İzle-öde sayesinde taraftalar takımlarının maçlarını tek maç olarak satın alıp takip edebiliyor. İzle- öde paketin maçlar Digitürk 204, 205 ve HD servis için 277 numaralı kanallar üzerinden yayınlanıyor.

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