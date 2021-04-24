Rıza Kayaalp'in karşısında kimse duramıyor! Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonluğuna uzandı!

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in karşısında kimseler duramıyor! Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran milli güreşçimizden bir zafer daha geldi.

Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Varşova'da düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final aşamasında Gürcü Iakobi Kajaia ile karşı karşıya geldi.

Günün son mücadelesinde Gürcü rakibini 3-1’lik skorla yenen Rıza Kayaalp, 10. defa Avrupa şampiyonu oldu.

En çok Avrupa şampiyonluğunu kazanan Türk sporcu unvanına sahip olan Rıza, kendisine ait rekorunu da geliştirmeyi başardı.