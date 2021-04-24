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Rıza Kayaalp'in karşısında kimse duramıyor! Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonluğuna uzandı!

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kiloda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerindeki 10. kez Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:32
Rıza Kayaalp'in karşısında kimse duramıyor! Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonluğuna uzandı!
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Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in karşısında kimseler duramıyor! Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran milli güreşçimizden bir zafer daha geldi.

Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Varşova'da düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final aşamasında Gürcü Iakobi Kajaia ile karşı karşıya geldi.

Günün son mücadelesinde Gürcü rakibini 3-1’lik skorla yenen Rıza Kayaalp, 10. defa Avrupa şampiyonu oldu.

En çok Avrupa şampiyonluğunu kazanan Türk sporcu unvanına sahip olan Rıza, kendisine ait rekorunu da geliştirmeyi başardı.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:32
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Rıza KayaalpŞampiyonGüreşçimizAltın Madalya
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