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Rivaldo'dan çarpıcı açıklamalar

Brezilya Milli Takımı ve Barcelona’nın efsane oyuncularından Rivaldo Barcelona ile Napoli arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde çarpıcı yorumlarda bulundu. Rivaldo teknik direktör Setien’in kaderinin bu maça bağlı olduğunu söyledi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:11
Rivaldo'dan çarpıcı açıklamalar
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Barcelona’nın ve Brezilya’nın efsane oyuncusu Rivaldo, Barcelona ile Napoli arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maça dair açıklamalarda bulundu. Barcelona teknik direktörü Quique Setien’in geleceğine dair açıklamalarda bulunan Rivaldo, Setien’in kaderinin bu maça bağlı olduğunu söyledi.

Barcelona ile Napoli bu akşam saat 22:00’da Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi rövanş maçında Camp Nou’da karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1 sona ermişti. Maçla ilgili Marca gazetesine açıklamalarda bulunan Rivaldo, bu turu geçememesi halinde Barcelona teknik direktörü Quique Setien’in teknik direktörlüğünün sona ereceğini iddia etti. Rivaldo ayrıca Barcelona’nın o eski mükemmel futbolunu oynamadığını, eski günlerini özlediğini de ekledi. Ligi kaybeden Barcelona gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikmiş durumda.



Son Güncelleme: 08.08.2020 21:11
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Anahtar Kelimeler:
#Rivaldo#Setien#Barcelona
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