Rivaldo'dan çarpıcı açıklamalar

Barcelona ile Napoli bu akşam saat 22:00’da Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi rövanş maçında Camp Nou’da karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1 sona ermişti. Maçla ilgili Marca gazetesine açıklamalarda bulunan Rivaldo, bu turu geçememesi halinde Barcelona teknik direktörü Quique Setien’in teknik direktörlüğünün sona ereceğini iddia etti. Rivaldo ayrıca Barcelona’nın o eski mükemmel futbolunu oynamadığını, eski günlerini özlediğini de ekledi. Ligi kaybeden Barcelona gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikmiş durumda.
Son Güncelleme: 08.08.2020 21:11