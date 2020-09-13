Rijkaard, Hollanda Milli Takımı'ndan gelen teklifi onaylamadı

Galatasaray eski teknik direktörü Frank Rijkaard Koeman’ın Hollanda Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddettiği öğrenildi.
2003 – 2008 yıllarında Barcelona teknik direktörlüğünü üstlenen Rijkaard’a Hollanda Futbol Federasyonu’nun teklif yaptığı ancak teklifin onaylanmadığı belirtiliyor.
‘’Motivasyonumu kaybettim.’’
57 yaşındaki teknik direktör 2003 – 2008 yılları arasında Barcelona ile 272 maça çıkmıştı. 2009 yılında başlayarak 1 yıl Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Rijkaard, akabinde Suudi Arabistan Milli Takımı’nı 2 yıl yönetmişti.
Tecrübeli isim 2013 yılından beri hiçbir kulübü çalıştırmıyor.
Son Güncelleme: 13.09.2020 13:38