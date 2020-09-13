Rijkaard, Hollanda Milli Takımı'ndan gelen teklifi onaylamadı

Galatasaray eski teknik direktörü Frank Rijkaard Koeman’ın Hollanda Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

2003 – 2008 yıllarında Barcelona teknik direktörlüğünü üstlenen Rijkaard’a Hollanda Futbol Federasyonu’nun teklif yaptığı ancak teklifin onaylanmadığı belirtiliyor.

‘’Motivasyonumu kaybettim.’’

Uzunca bir süredir kulüp çalıştırmayan Rijkaard bunun nedenini ‘’Takım çalıştırma motivasyonumu kaybettim. Teknik direktör olarak mesleğime geri dönme hırsım kayboldu.’’ şeklinde yanıtladı.

57 yaşındaki teknik direktör 2003 – 2008 yılları arasında Barcelona ile 272 maça çıkmıştı. 2009 yılında başlayarak 1 yıl Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Rijkaard, akabinde Suudi Arabistan Milli Takımı’nı 2 yıl yönetmişti.

Tecrübeli isim 2013 yılından beri hiçbir kulübü çalıştırmıyor.