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Rıdvan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, bu sezon kaç maça çıktı?

Beşiktaş, genç yetenek sol bek Rıdvan Yılmaz ile beş yıllık yeni sözleşme imzaladı. Rıdvan Yılmaz'ın kaç yaşında olduğu ve bu sezon Beşiktaş forması ile kaç maça çıktığını haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:40
Rıdvan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, bu sezon kaç maça çıktı?
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Beşiktaş, 19 yaşındaki gelecek vadeden sol beki Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Beşiktaş’ta forma şansı bulan genç sol bek,  A Milli Takım içinde gelecek yıllarda sol bek sıkıntısını ortadan kaldıracak oyuncu olarak görülüyor.

Rıdvan Yılmaz kimdir?

Rıdvan Yılmaz, 2001 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. Beşiktaş2ın altyapısından yetişen Yılmaz, tüm alt yaş takımlarında forma giydi. 19 yaşında ve 1.74 cm boyunda olan oyuncunun şuan ki değeri 400 bin Euro olarak gösteriliyor.

Rıdvan Yılmaz bu sezon kaç maça çıktı?

İlk on birde daha fazla şans bulan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ta 2020-2021 sezonunda bugüne kadar 5’i Süper Lig,  1 Avrupa Ligi toplam 6 maçta forma giydi. A takım formasını 2018 yılında ilk kez giyen Yılmaz, bir önceki sezon 7 maça çıktı.

Türkiye U17, U19, U21 takımlarında da görev alan Yılmaz, bu sezon Türkiye U21 formasının 3 kez giydi.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:40
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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan YılmazBeşiktaşA Milli Takım
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