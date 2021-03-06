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Rıdvan Dilmen kim? Rıdvan Dilmen yorumculuğu neden bıraktı?

Sevilen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ani bir karar ile yorumculuğu bıraktığını duyurdu. Uzun senelerdir futbol oynayan sonrasında ise teknik direktör olarak devam eden Dilmen, TV’de yaptığı spor yorumculuğu ile de geniş bir kitle edinmişti. Peki, Rıdvan Dilmen kim? Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğunu neden bıraktı?

06 Mart 2021 Cumartesi 03:39
Rıdvan Dilmen kim? Rıdvan Dilmen yorumculuğu neden bıraktı?
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Uzun zamandır TV’de futbol yorumculuğu yapmakta olan Rıdvan Dilmen NTV’den ayrılıp yorumculuğu bıraktığını kamuoyu ile paylaştı. Kariyer hayatı süresince başarılı bir futbol hayatı olan, futbol sonrasında teknik direktörlük ile futbol yorumculuğu yapan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile görevini sonlandırdığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğunu neden bıraktı?

Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yayınladığı paylaşımı ile futbol yorumculuğunu bıraktığını açıkladı. Dilmen’in yayınladığı açıklaması şu şekildedir:

“43 sene önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk Futbol Ailesine; onurumla, şerefimle namusumla hizmet ettiği Milli Futbolcu – Teknik Direktör – Futbol Yorumcusu olarak sürdürdüğü süreci sonlandırıyorum.

Vicdanen çok rahatım, Hiçbir şans, camia ve kurum ile ilgili asla saygısızlığım olmadı. Fakat, son zamanlarda organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları, başkaları gibi kabul etmem mümkün değil. Şuana dek olduğu gibi; rahmetli babam ve annemin bana bıraktıkları en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurum ile taşımayı sürdüreceğim.

Doğuş Grubu Sayın Başkan’ı Ferit Şahenk Bey ile NTV ailesine teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üstünden halkı kin ile nefret ile kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve AZMETTİRCİLERİNİ bilgi be belgeler ile bir bir ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”

Rıdvan Dilmen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

15 Ağustos 1962 yılında doğan Rıdvan Dilmen, Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 58 yaşında olan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mehmet Lütfü Bey ve Makbule Hanım’ın 4. ve son çocukları olarak doğmuştur. Spor hayatına atletizm ile başlayan Dilmen, sonrasında futbol kariyerine başlamıştır. Küçük olmasına rağmen, mahalledeki takımların aranan isimleri arasındaydı. Gazoz ile şekere karşılık, mahalle arasında transfer olduğu söyleniyor. Mahallede oynanan maçlarda bütün çocuklar kendilerine bir futbolcu ismi seçerken, Dilmen Fenerbahçe’nin yıldızı Cemil Turan’ı kendine yakıştırırdı. Küçük yaşlarından beri FB taraftarı olduğunu söyleyen Dilmen, tuttuğu takımın maçını izleyebilmek adına otostop çekerek İzmir’e gittiğini söyler. 12 yaşında iken babası vefat eden Dilmen’in abisi Ercüment, ailesini geçinmesine katkı sağlamak adına Denizlispor’da bir dönem forma giymiştir.

Rıdvan Dilmen’in futbol yaşamı

13 – 14 yaşlarında iken mahallede oynadığı maçlar ile keşfedilen Dilmen Şeytan lakaplı idi. Dilmen kariyer hayatına Nazilli Sümerspor’da başlamıştır. Ardından, 25 futbol topu karşılığı ile Muğlaspor’a transferi gerçekleşti.

Muğlaspor’da gösterdiği performans ile büyük takımlar tarafından dikkat çeken 19 yaşında ki Dilmen, sezonun sonunda 1. Lig takımı Boluspor’a transfer edildi. Takımın ilk maçı, Fenerbahçe Stadı’nda Fenerbahçe ile 2. maçı ise Galatasaray ile oynandı.

2 sene Boluspor forması giyen Dilmen, sonrasında Sarıyer’e transfer olmuş ve 4 sene de orada oynamıştır.

1987 – 1988 sezonunun sonunda taraftarı olduğu sarı – lacivertli takıma transferi gerçekleşen Dilmen, kendi deyimi ile “Hayallerini gerçekleştirdi.”

1988 – 1989 sezonunda, Dilmen kariyerinin zirvesine çıktı. Başarılı futbolcunun takımı Fenerbahçe, attığı yüz üç gol ile şampiyon oldu. Dilmen, takımda on dokuz gol atarak ve kırk bir gol attırarak şampiyonlukta en önemli rol oynayan isim oldu.

1989 senesinde, İtalya Udine’de yapılan Brezilya’nın ünlü futbolcusu Arthur Zico’nun Jübile karşılaşmasında ilk yarıda Dünya Karması forması giyerek, Dünya Karması Brezilya Milli Karması takımını 2 – 1 skor ile yendi. Başarılı futbolcu, Dünya Karması’nın ilk golünün hazırlayıcı ismi oldu.

Dilmen, 1989 – 90 yıllarında kötü şanssız bir sezon geçirmiştir. Trabzonspor’un Yugoslav oyuncusu Miodrag JeSıc’in attığı tekme ile sağ ayağını sakatlayan Dilmen’in futbol hayatında dalgalanma yaşandı. 4 kere dizinden ameliyat geçiren futbolcuya doktorlar 6 ay futbol yasağı koydular. Fakat, Dilmen 3 ay sonrasında tekrardan sahalarda görüldü. Fakat erken dönüşünden dolayı sakatlığı bir türlü iyileşmedi.

Rıdvan Dilmen, seksen biri FB’de olmak üzere, toplamda yüz elli iki gol ile tamamlamıştır. Yirmi dokuz kere Türkiye A Milli Takım formasını giyen Dilmen, bu forma ile de beş gol atmıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:39
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