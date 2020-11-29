Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için neler söyledi?

Süper Lig’in 10’uncu haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe devreye 2-1’lik mağlup olarak girdi. Karşılaşmanın ilk yarısının yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen’in yorumu
Tecrübeli isim dün yaptığı açıklamada da benzer ifadelere yer vermişti. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 4 ve 20’inci dakikalarda Aboubakar’ın attığı gollerle 2-1 önde kapattı. Ev sahibi ekibin ilk yarıdaki tek golünü ise 34.dakikada Cisse attı.
Son Güncelleme: 29.11.2020 21:16