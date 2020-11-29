Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için neler söyledi?

Süper Lig’in 10’uncu haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe devreye 2-1’lik mağlup olarak girdi. Karşılaşmanın ilk yarısının yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen’in yorumu

Karşılaşma öncesinde gollü bir maç beklediği dile getiren Rıdvan Dilmen Beşiktaş’ın savunma eksiklerinin olması nedeniyle derbide Fenerbahçe’nin favori olduğunu söylemişti.

Tecrübeli isim dün yaptığı açıklamada da benzer ifadelere yer vermişti. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 4 ve 20’inci dakikalarda Aboubakar’ın attığı gollerle 2-1 önde kapattı. Ev sahibi ekibin ilk yarıdaki tek golünü ise 34.dakikada Cisse attı.