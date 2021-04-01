Richie Laryea kimdir, kaç yaşında? Richie Laryea hangi takımda oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

Atiba Hutchinson: Beşiktaş’ın görüştüğü Rosier’in yerine Laryea gelebilir!

Beşikta, Orlando City takımında top koşturan Richie Laryea’yı takibe aldı. Kara Kartal, Rosier tranferi olumlu sonuçlanmazsa MLS ekibinin kapısını çalacak. Herkesin merak ettiği Laryea’nın kim olduğu haberimizde.

Gelecek sezona yönelik tranfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’a Valentin Rosier’in yerine öneri Atiba’dan geldi. Kanada kökenli futbolcu, sağ bekte oynayan kendisi gibi Kanada’lı olan Richie Laryea’yı takımına önerdi.

Rosier’in transferindeki en büyük engel maliyeti!

Scout Atiba önerdi, Beşiktaş transfer listesine ekledi!

Sezona Sporting Lisbon’dan kiraladığı Valentin Rosier ile başlayan Beşiktaş, etkili bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor. Ancak Rosier’in yüksek maliyeti bu transferdeki en büyük engel. Beşiktaş, Sporting Lisbon’un kapısını 2 milyon Euro’luk bir teklifle çalarken, Portekiz ekibi ise 4 milyon Euro istiyor. Kartal, bu nedenle B planını da devreye soktu.

Ortaya atılan iddialara göre Atiba’nın Kanada Milli Takımı’ndan arkadaşı olan ve Beşiktaş’a transfer olmasını önerdiği Richi Larryae’yı transfer listesine eklediği ve Beşiktaş ekiplerinin Laryea'yı takip ettiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Beşiktaş, Rosier için Sporting Lisbon ile anlaşamazsa Richie Laryea ile resmi olarak görüşmelere başlayacak.

Richie Laryea kimdir?

Richie Laryea, MLS ekibi Toronto’da top koşturan futbolcu, kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. 26 yaşında olan futbolcunun bonservisi ise Transfermarkt verilerine göre 2.5 milyon Euro. Kariyerinde ise, Akron Zips, Orlando City ve Toronto FC formaları giyen Laryea,106 maça çıkan Laryea, 9 gol ve 15 asist yaptı. Kariyerindeki 9 golden 1 ise 8 maça çıktığı Kanada Milli Takımı’nda attı. 1.75 boyunda olan Laryea, sağ bek ile beraber orta sahanın sağında da oynayabiliyor.

Atiba, daha öncede Larin’e kefil olmuştu!

2013 yılından bu zamana kadar Beşiktaş takımında forma giyen ve sahada gösterdiği performansıyla taraftarlar tarafından ilgiyle seyredilen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takıma saha dışında da adeta bir scout gibi. Atiba, daha öncelerde de Larin’e kefil olmuş ve o dönemde Larin Beşiktaş takımına transfer olmuştu. İlk sezonda istediği performansı sergilemeyen Larin, daha sonralarda Zulte Waregem takımına kiralandı. 25 yaşında olan forver oyuncusu, bu yıl çıkışa geçerek 18 gol ve 4 asist yaptı. Premier Lig kulüplerinin peşinden koştuğu Larin’i 1.8 milyon Euro’ya kadrosuna katan Beşiktaş takımı şimdilerde Larin için 15 milyon Euro istiyor.