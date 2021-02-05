Resmen açıkladı.Falcao transferi için aracı olacağım

Geçtiğimiz günlerde İspanya’da tedavisi tamamlanan yıldız oyuncu İstanbul’a dönerek takıma katılmıştı.Tamamen hazır olduğunu söyleyen Falcao oynanacak derbi mücadelesinde forma bekleyecek.Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun geleceği futbolseverler tarafından merak edilmektedir.i hakkında eski futbolcu olan Ramirez’den açıklamalar geldi.Ünlü futbolcunun transfer olacağı takıma aracı olacağını söyleyen Ramirez bu transfer için araya gireceğini söyledi.

Falcao’nun bir sonraki takımının Amerika MLS takımları ya da Kolombiya olacağı tahmin ediliyor.