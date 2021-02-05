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Resmen açıkladı.Falcao transferi için aracı olacağım

Sakatlıklarından dolayı Galatasaray taraftarı tarafından sert eleştirilen Falcao'nun yeni takımının ne olacağını haberimizden öğrenebilirsiniz

05 Şubat 2021 Cuma 02:44
Resmen açıkladı.Falcao transferi için aracı olacağım
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Geçtiğimiz günlerde İspanya’da tedavisi tamamlanan yıldız oyuncu İstanbul’a dönerek takıma katılmıştı.Tamamen hazır olduğunu söyleyen Falcao oynanacak derbi mücadelesinde forma bekleyecek.Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun geleceği futbolseverler tarafından merak edilmektedir.Transferi hakkında eski futbolcu olan Ramirez’den açıklamalar geldi.Ünlü futbolcunun transfer olacağı takıma aracı olacağını söyleyen Ramirez bu transfer için araya gireceğini söyledi.

Falcao’nun bir sonraki takımının Amerika MLS takımları ya da Kolombiya olacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:44
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Anahtar Kelimeler:
Radamel FalcaoTransfer
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