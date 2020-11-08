"Rekorların Adamı" Mehmet Topal'dan yeni bir rekor daha geldi!

Süper Lig’in 8. Haftasında Medipol Başakşehir’in rakibi Gençlerbirliği oldu. Başakşehir’in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, uzatma dakikalarında attığı gol ile takımına 3 puanı kazandırdı. Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 2-1’lik skor elde ederek sahadan galip ayrıldı.
Rekorların Adamı Mehmet Topal
Diğer yandan Başakşehir’in PSG ile oynadığı karşılaşmada 100. Maçına çıkan deneyimli oyuncu 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçında forma giydi.
Son Güncelleme: 08.11.2020 23:51