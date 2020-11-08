"Rekorların Adamı" Mehmet Topal'dan yeni bir rekor daha geldi!

Süper Lig’in 8. Haftasında Medipol Başakşehir’in rakibi Gençlerbirliği oldu. Başakşehir’in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, uzatma dakikalarında attığı gol ile takımına 3 puanı kazandırdı. Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 2-1’lik skor elde ederek sahadan galip ayrıldı.

Rekorların Adamı Mehmet Topal

Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’de oynayarak bu takımlarda şampiyonluklar elde eden Mehmet Topal, ligde 3 farklı takımda şampiyon olan ilk Türk oyuncu olmuştu. Şampiyonlar Ligi’nde de bir rekora imza atan Topal, daha önce Galatasaray ve La Liga’da Valencia kariyerleri de hesaba katıldığında, 2000, 2010 ve 2020’li senelerde Şampiyonlar Ligi’nde oynayan ilk Türk oyuncu oldu.

Diğer yandan Başakşehir’in PSG ile oynadığı karşılaşmada 100. Maçına çıkan deneyimli oyuncu 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçında forma giydi.