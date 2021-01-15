Real Madrid’e kupada şok! Real Madrid 1-2 Athletic Bilbao

İspanya Süper Kupası’nda yarı finalin son maçı oynandı.’nın ardından finale çıkan ekip,oldu. Rakibini 2-1’lik skorla geçen Bilbao, adını finale yazdırdı. Bilbao’nun golleri, 18. ve 38. dakikalarda Raul Garcia’dan geldi.’in tek golünü ise golcü oyuncu Benzema kaydetti.

Bu sonuçla adını finale yazdıran Athletic Bilbao, Barcelona’nın karşısına çıkacak. Pazar günü Estadio Olimpico de Sevilla stadında oynanacak karşılaşma, saat 23:00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan naklen yayınlanacak.