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Real Madrid’e kupada şok! Real Madrid 1-2 Athletic Bilbao

İspanya Süper Kupası’nda yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşılaştı. Estadio La Roselada stadında oynanan karşılaşmayı, Athletic Bilbao 2-1 kazandı. Bu sonuçla finale çıkan Bilbao, Barcelona’nın finaldeki rakibi oldu.

15 Ocak 2021 Cuma 02:49
Real Madrid’e kupada şok! Real Madrid 1-2 Athletic Bilbao
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İspanya Süper Kupası’nda yarı finalin son maçı oynandı. Barcelona’nın ardından finale çıkan ekip, Athletic Bilbao oldu. Rakibini 2-1’lik skorla geçen Bilbao, adını finale yazdırdı. Bilbao’nun golleri, 18. ve 38. dakikalarda Raul Garcia’dan geldi. Real Madrid’in tek golünü ise golcü oyuncu Benzema kaydetti.

Bu sonuçla adını finale yazdıran Athletic Bilbao, Barcelona’nın karşısına çıkacak. Pazar günü Estadio Olimpico de Sevilla stadında oynanacak karşılaşma, saat 23:00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan naklen yayınlanacak.



Son Güncelleme: 15.01.2021 02:49
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Anahtar Kelimeler:
Ispanya Süper KupasıReal MadridAthletic BilbaoBarcelona
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