Real Madrid'de koronavirüs şoku! Eden Hazard ve Casemiro'nun testi pozitif çıktı

İspanya devi Real Madrid, ligde Valencia karşısında oynayacakları maçtan önce Eden Hazard ile Carlos Henrique Casemiro’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Eflatun beyazlı ekip koronavirüs paniği yaşamaya başladı.

Sakatlıktan sonra şimdi de korona

Kulübün yaptığı yazılı açıklamalarda Cuma sabahı yapılan koronavirüs testinde Hazard ile Casemiro’nun sonuçları pozitif çıktı. Bugün tekrarlanan testlerdeyse aynı sonuç alındığı işaret edildi.

Madrid ekibinde futbolcuların kalanları ile teknik heyetin test sonuçlarının negatif çıktığı ve hazırlıklara devam ettiği öğrenildi. Real Madrid’e geldiği tarihten beri sakatlık problemi yaşayan Madrid’te geçtiğimiz hafta sahaya dönen Hazard, koronavirüs nedeniyle 14 gün daha forma giyemeyecek.

La Liga 9. haftasında Valencia ile deplasman müsabakasında 3 puan mücadelesi yaşanacak. Zorlu karşılaşma 8 Kasım Pazar saat 23.00’te oynanacak.