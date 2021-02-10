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Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe

La Liga’da 1. hafta oynanması gereken ancak ertelenen Real Madrid-Getafe karşılaşması bu akşam oynandı. Karşılaşmayı ev sahibi Real Madrid 2-0 kazandı ve puanını 46 yaparak zirve takibini sürdürdü.

10 Şubat 2021 Çarşamba 01:56
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
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La Liga’da ertelenen Real Madrid-Getafe mücadelesi bugün oynandı. Mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-0 kazandı. Real Madrid’in gollerini 60. dakikada Benzema ve 66. dakikada Mendy kaydetti. Bu sonuçla puanını 46 yapan Real Madrid, maç fazlasıyla 2. sırada kendine yer buldu. Lider Atletico Madrid ile puan farkını da 5’e indiren Real Madrid, zirve takibini sürdürmüş oldu.

Maçtan puansız ayrılan Getafe ise 24 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.

Real Madrid sıradaki maçını 14 Şubat Pazar günü evinde Valencia ile oynayacak. Getafe ise aynı gün Real Sociedad’ı konuk edecek.



Son Güncelleme: 10.02.2021 01:56
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Anahtar Kelimeler:
La LigaİspanyaReal MadridGetafeFutbol
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