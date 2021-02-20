Real Madrid, Valladolid'e konuk oluyor

İspanya Ligi La Liga’da mücadele tüm heyecanıyla devam ederken ligin 24. Haftasında başkent ekibi Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid’e konuk olacak. Mücadele saat 23:00’da başlayacak. Spor Smart ekranlarından canlı olarak izleyicilere aktarılacak olan maçta İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fenandes düdük çalacak.

Maç öncesinde her iki takımda da cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip Real Valladolid’de Kiko Olivas, Pablo Hervias, Raul Garcia, Lucas Olaza, Javier Sanchez, Jawad El Yamiq ve Marcos Andre eksik futbolcular arasında yer alıyor.

Real Madrid’de ise Sergio Ramos, Marcelo, Federico Valverde, Eden Hazard, Alvaro Odriozola, Daniel Carvajal, Rodrygo ve Eder Militao forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın iddia oranları ise şu şekildedir: