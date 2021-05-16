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Real Madrid şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı

İspanya La Liga’nın 37. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına konuk olan Real Madrid, sahadan galip ayrılan taraf oldu. Rakibini 1-0 yenen Real, haftayı ikinci sırada tamamladı ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 21:39
Real Madrid şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı
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İspanya La Liga’nın 37. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkan Real Madrid, sahadan galip ayrılan taraf oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden Madrid temsilcisi, şampiyonluk şansını son haftaya taşımış oldu. Real Madrid’e galibiyeti getiren golü Nacho kaydetti. Bu sonuçla puanını 81’e yükselten Real, haftayı 2. sırada tamamladı. Son hafta Atletico Madrid’in puan kaybetmesini bekleyen Real, Atletico’nun puan kaybetmesi ve kendinin kazanması halinde La Liga’nın şampiyonu olacak.

Maçtan puansız ayrılan Athletic Bilbao ise 46 puanda kaldı ve haftayı 9. sırada tamamladı.

Athletic Bilbao son hafta Elche ile deplasmanda karşılaşacak. Real Madrid ise evinde Villarreal’i konuk edecek.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
La LigaİspanyaAthletic BilbaoReal Madrid
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