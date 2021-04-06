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Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid ile Liverpool oynayacak. Real Madrid ile Liverpool karşılaşmasının hangi saatte ve hangi tarihte, hangi şifresiz kanalda yayınlanacağını araştırılıyor. Maç gününü, saatini ve yayınlanacağı kanalları haberimizde verdik...

06 Nisan 2021 Salı 18:43
Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
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2021 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk karşılaşması Real Madrid’in Estadio Alfredo Di Stefento sahasında Liverpool ile gerçekleşecek. İki takım da aralarında oynadıkları karşılaşmalarda 3-3’lük eşitlik sağlamışlardı. 26 Mayısıs 2018 tarihinde NSC Olimpiyskiy’de gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool’a 3-1 galip gelerek kupayı kazanmıştı. Real Madrid son 16 turunda Atalanta ve Lezipzig gibi rakiplerini elemişti. Real Madrid ve Liverpool futbol kariyerlerinde yedinci defa karşılaşacak.

Real Madrid ile Liverpool maçı ne zaman, şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

6 Nisan 2021 Salı günü, saat 22.00’da gerçekleşecek olan Real Madrid ile Liverpool maçı Bein Sports 2 kanalından canlı bir şekilde verilecek. Bunun yanı sıra maç takipçileri Real Madrid ile Liverpool maçını yine şifresiz bir şekilde CBC Sport ekranlarından izleyebilecekler.

Real Madrid ile Liverpool takımları Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında ise 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 22.00‘da İngiltere’de karşı karşıya gelecek.

Real Madrid’in maç kadrosu:

  • Courtois
  • Vazquez
  • Varane
  • Nacho
  • Mendy
  • Casemiro
  • Kroos
  • Modric
  • Junior
  • Asensio
  • Benzema

Liverpool’un maç kadrosu:

  • Alisson
  • Anold
  • Ozan Kabak
  • Phillips
  • Robertson
  • Fabinho
  • Thiago
  • Wijnaldum
  • Mane
  • Salah
  • Jota


Son Güncelleme: 06.04.2021 18:43
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Anahtar Kelimeler:
UEFAReal MadridLiverpool
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