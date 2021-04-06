Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk karşılaşması Real Madrid’in Estadio Alfredo Di Stefento sahasında Liverpool ile gerçekleşecek. İki takım da aralarında oynadıkları karşılaşmalarda 3-3’lük eşitlik sağlamışlardı. 26 Mayısıs 2018 tarihinde NSC Olimpiyskiy’de gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool’a 3-1 galip gelerek kupayı kazanmıştı. Real Madrid son 16 turunda Atalanta ve Lezipzig gibi rakiplerini elemişti. Real Madrid ve Liverpool futbol kariyerlerinde yedinci defa karşılaşacak.
Real Madrid ile Liverpool maçı ne zaman, şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid ile Liverpool takımları Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında ise 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 22.00‘da İngiltere’de karşı karşıya gelecek.
Real Madrid’in maç kadrosu:
- Courtois
- Vazquez
- Varane
- Nacho
- Mendy
- Casemiro
- Kroos
- Modric
- Junior
- Asensio
- Benzema
Liverpool’un maç kadrosu:
- Alisson
- Anold
- Ozan Kabak
- Phillips
- Robertson
- Fabinho
- Thiago
- Wijnaldum
- Mane
- Salah
- Jota