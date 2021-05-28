Real Madrid, David Alaba transferini resmen açıkladı

David Alaba’nın 30 Haziran 2021 tarihiyle Bayen Munih’le olan sözleşmesi sona eriyor. Real Madrid, sözleşmesi biten David Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid ilk transferini David Alaba ile gerçekleştirdi. İspanyol ekip bu trasnfer için bonservis ücreti ödemeyecek. Avusturyalı futbolcunun 10-12 milyon euro arasında para kazanacağı iddia edilmektedir.

David Alaba, Alman ekibiyle 427 maça çıktı. Bu maçlarda 33 gol atıp 53 de asist katkısında bulundu. Alman kulübündeki kariyerinde ;

2 Şampiyonlar Ligi, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazandı.