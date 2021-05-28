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Real Madrid, David Alaba transferini resmen açıkladı

Yaz sezonuna girilmesiyle Avrupa'da transfer sezonuna hızlı başlanıldı. Real Madrid kulübü David Alaba transferini resmi olarak açıkladı. David Alaba, Bayern Munih takımında forma giyiyordu. David Alaba'nın, Bayern Munih kariyeri nasıldı? Bu haberimizde David Alaba transferine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Real Madrid'in David Alaba transferi...

28 Mayıs 2021 Cuma 22:13
Real Madrid, David Alaba transferini resmen açıkladı
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David Alaba’nın 30 Haziran 2021 tarihiyle Bayen Munih’le olan sözleşmesi sona eriyor. Real Madrid, sözleşmesi biten David Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid ilk transferini David Alaba ile gerçekleştirdi. İspanyol ekip bu trasnfer için bonservis ücreti ödemeyecek. Avusturyalı futbolcunun 10-12 milyon euro arasında para kazanacağı iddia edilmektedir.

David Alaba, Alman ekibiyle 427 maça çıktı. Bu maçlarda 33 gol atıp 53 de asist katkısında bulundu. Alman kulübündeki kariyerinde ;

2 Şampiyonlar Ligi, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazandı.


Son Güncelleme: 28.05.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
David AlabaDavid Alaba Ve Real MadridReal Madrid
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