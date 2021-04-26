Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEF Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başladı. Kupaların sahibi olan Real Madrid ve İngiliz ekibi olan Chelsea zorlu mücadele geçirerek 2021 UEFA’da kozlarını paylaşacak.

27 Nisan Salı günü oynanacak maç Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan maç Bein Sports HD 1 kanalında naklen yayınlanacak.

Zorlu mücadelede yer alacak hakem ise Hollandalı Dannt Makkelie olacak. Yardımcı hakemler ise Steegstra ve Jan de Vries yerlerini alacak. Dördüncü hakem İsrail vatandaşı Kevin Blom olacak.





Milyonlarca kişi hangi kanaldan izleyeceğini araştırırken dünyaca takip edilen maç 27 Nisan tarihinde oynanacak. Futbolun güçlü takımları arasında yer alan Real Madrid- Chelsea, maçı muhtemel ilk 11’i merak ediliyor.





İki takımda geçtiğimiz günlerde futbol gündemine bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi kurucu takımlarından olan Real Madrid ve Chelsea gerek futbol camiası gerekse taraftarları tarafından büyük tepki gören iki kulüp Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük kupasını kazanmak için mücadele etmeye hazırlanıyor. Birçok konu merak edilirken spor yorumcuları güne özel program hazırladı. Birçok futbolsever ekran başında yarı final heyecanını merak ederken maçın skoruna iddialar yapıldı. Dünyaca ünlü güçlü takımlar yarın karşı karşıya gelmeye hazırlanırken antrenmanlar devam ediyor. 4 hakemin yer alacağı maçta ünlü hakemler kendini gösterirken maçı takip eden futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediyor. İşte Avrupa, Afrika ve Orta Doğu, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde yer alan ülkelerin yayınladığı maç kanalları





Avrupa

Albania: Tring Vizion Plus

Andorra: RMC Sports

Armenia: Armenia TV

Austria: DAZN Sky Austria

Azerbaijain: Saran CBC Sports AZ TV

Belarus: Belarus TV

Belgium: Proximus RTL Q2

Bosnia and Herzegovina: Arena Sports Nova BH

Bulgaria: A1 bTV Media Group

Croatia: HRT A1 Hrvatska

Cyprus: CYTA

Czech Republic: o2 Ceska televize

Denmark: Viasat Denmark

Estonia: TV3 Sports

Finland: MTV

France: RMC Sports Mediapro

Georgia: Silk Sports

Germany: Sky Deutschland DAZN

Greece: COSMOTE TV

Hungary: MTVA

Iceland: Stod 2 Sport

Republic of Ireland: Virgin Media RTE

Israel: The Sports Channel

Italy: Mediaset, Sky Italia

Kazakhstan: QazSports

Kosovo: Kujtesa

Latvia: TV3 Sports

Lithuanina: TV3 Sports

Luxembourg: RTL, RMC Sport

Malta: Melita PBS

Moldova: GMG PRİME TV

MONOCA: RMC SPORT

MONTENEGRO: SPORTKLUB ARNE SPORT

NETHERLANDS: ZİGGO SPORT TALPA TV

NORT MACEDONİA: AERENA SPORT

NOEWAY: TV2 NORWAY NENT GROUP

POLAND: TVP TELEWİZJA POLSAT

PORTUGAL: ELEVEN SPORTS TVI

ROMANİA: DİGİ SPORTS LOOK TV TELEKOM SPORT

RUSSİA: MATCH TV

SAN MARİNO: SKT ITALİA

SERBİA: RTS ARENA SPORT

SLOVAKİA: ORANGE SPORT

SLOVENŞA: PRO PLUS

SPAİN: MOVİSTAR

SWEDEN: NENT GROUP

SWİTZERLAND: BLUE+ SRG

TURKEY: BEİN SPORT

UKRAİNE: VOLİA TV MGU

UNİTED KİNGDOM: BT SPORT

VATİCAN CİTY: SKY ITALIA

Afrika ve Orta Doğu

Nijerya: SuperSport

Güney Afrika: SuperSport

Madagastar: Kanal +

Mauritius: Kanal +

Mena: Bein Sport

Afrika’nın geri kalanı: CANAL+ SUPERSPORT

Amerika

BREZİLYA: ESPORTE INTERATİVO FACEBOOK

KANADA: DAZN

KARAYİPLER: FOX SPORTS, ESPN, FLOW SPORTS, SPORTS MAX

ORTA AMERİKA, FACEBOOK, FOX SPORTS ESPN

HAİTİ: CANAL +

LATİN AMERİKA (BREZİLYA HARİÇ) FACEBOOK, FOX SPORT, ESPN

ABD: CBS TÜMÜ ERİŞİM, TUDN SINIRDIŞILARI

Asya ve Pasifik

Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler için Real Madrid ve Chelsea maçı izleme kanalları

AVUSTRALYA: OPTUS SPORT

BUNEİ: BEİN SPORT

KAMBOÇYA: UEFA TV

PR ÇİN: PP SPORT CCTV

HONG KONG SAR: BEIN SPORT, İCABLE PCCW TVB

HİNDİSTAN: SONY TEN

INDİAN ALT KITASI: SONT TEN ‘2/3

ENDONEZYA: SCTV

JAPONYA: WOWOW

KIRGIZİSTAN: SARAN QSPORT

LAOUS: UEFA TV

MAKAO SAR TDM DESPORTO

MALEZYA: BEIN SPORT

MOĞOLİSTAN: ECLAT SPS

MYANMAR: S MEDYA

YENİ ZELANDA: SKY NZ

PASİFİK ADALARI: DİGİCEL

FİLİPİNLER: UEFA.TV

SİNGAPUR: BEIN SPORT

SOLOMON ADALARI: TTV SOLOMON

GÜNEY KORE: SPO TV

TAYVAN /ÇİN TAYPESİ: ELTA TV

TACİKİSTAN: SARAN, VARZİSH

TAYLAND: UEFA.TV

TÜRKMENİSTAN: SARAN, TURKMENİSTAN SPORT

ÖZBEKİSTAN: SARAN UZREPORT

VİETNAM: VSTV (K+)