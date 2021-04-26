Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEF Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başladı. Kupaların sahibi olan Real Madrid ve İngiliz ekibi olan Chelsea zorlu mücadele geçirerek 2021 UEFA’da kozlarını paylaşacak.
27 Nisan Salı günü oynanacak maç Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan maç Bein Sports HD 1 kanalında naklen yayınlanacak.
Zorlu mücadelede yer alacak hakem ise Hollandalı Dannt Makkelie olacak. Yardımcı hakemler ise Steegstra ve Jan de Vries yerlerini alacak. Dördüncü hakem İsrail vatandaşı Kevin Blom olacak.
Milyonlarca kişi hangi kanaldan izleyeceğini araştırırken dünyaca takip edilen maç 27 Nisan tarihinde oynanacak. Futbolun güçlü takımları arasında yer alan Real Madrid- Chelsea, maçı muhtemel ilk 11’i merak ediliyor.
İki takımda geçtiğimiz günlerde futbol gündemine bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi kurucu takımlarından olan Real Madrid ve Chelsea gerek futbol camiası gerekse taraftarları tarafından büyük tepki gören iki kulüp Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük kupasını kazanmak için mücadele etmeye hazırlanıyor. Birçok konu merak edilirken spor yorumcuları güne özel program hazırladı. Birçok futbolsever ekran başında yarı final heyecanını merak ederken maçın skoruna iddialar yapıldı. Dünyaca ünlü güçlü takımlar yarın karşı karşıya gelmeye hazırlanırken antrenmanlar devam ediyor. 4 hakemin yer alacağı maçta ünlü hakemler kendini gösterirken maçı takip eden futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediyor. İşte Avrupa, Afrika ve Orta Doğu, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde yer alan ülkelerin yayınladığı maç kanalları
Avrupa
Albania: Tring Vizion Plus
Andorra: RMC Sports
Armenia: Armenia TV
Austria: DAZN Sky Austria
Azerbaijain: Saran CBC Sports AZ TV
Belarus: Belarus TV
Belgium: Proximus RTL Q2
Bosnia and Herzegovina: Arena Sports Nova BH
Bulgaria: A1 bTV Media Group
Croatia: HRT A1 Hrvatska
Cyprus: CYTA
Czech Republic: o2 Ceska televize
Denmark: Viasat Denmark
Estonia: TV3 Sports
Finland: MTV
France: RMC Sports Mediapro
Georgia: Silk Sports
Germany: Sky Deutschland DAZN
Greece: COSMOTE TV
Hungary: MTVA
Iceland: Stod 2 Sport
Republic of Ireland: Virgin Media RTE
Israel: The Sports Channel
Italy: Mediaset, Sky Italia
Kazakhstan: QazSports
Kosovo: Kujtesa
Latvia: TV3 Sports
Lithuanina: TV3 Sports
Luxembourg: RTL, RMC Sport
Malta: Melita PBS
Moldova: GMG PRİME TV
MONOCA: RMC SPORT
MONTENEGRO: SPORTKLUB ARNE SPORT
NETHERLANDS: ZİGGO SPORT TALPA TV
NORT MACEDONİA: AERENA SPORT
NOEWAY: TV2 NORWAY NENT GROUP
POLAND: TVP TELEWİZJA POLSAT
PORTUGAL: ELEVEN SPORTS TVI
ROMANİA: DİGİ SPORTS LOOK TV TELEKOM SPORT
RUSSİA: MATCH TV
SAN MARİNO: SKT ITALİA
SERBİA: RTS ARENA SPORT
SLOVAKİA: ORANGE SPORT
SLOVENŞA: PRO PLUS
SWEDEN: NENT GROUP
SWİTZERLAND: BLUE+ SRG
TURKEY: BEİN SPORT
UKRAİNE: VOLİA TV MGU
UNİTED KİNGDOM: BT SPORT
VATİCAN CİTY: SKY ITALIA
Afrika ve Orta Doğu
Nijerya: SuperSport
Güney Afrika: SuperSport
Madagastar: Kanal +
Mauritius: Kanal +
Mena: Bein Sport
Afrika’nın geri kalanı: CANAL+ SUPERSPORT
Amerika
BREZİLYA: ESPORTE INTERATİVO FACEBOOK
KANADA: DAZN
KARAYİPLER: FOX SPORTS, ESPN, FLOW SPORTS, SPORTS MAX
ORTA AMERİKA, FACEBOOK, FOX SPORTS ESPN
HAİTİ: CANAL +
LATİN AMERİKA (BREZİLYA HARİÇ) FACEBOOK, FOX SPORT, ESPN
ABD: CBS TÜMÜ ERİŞİM, TUDN SINIRDIŞILARI
Asya ve Pasifik
Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler için Real Madrid ve Chelsea maçı izleme kanalları
AVUSTRALYA: OPTUS SPORT
BUNEİ: BEİN SPORT
KAMBOÇYA: UEFA TV
PR ÇİN: PP SPORT CCTV
HONG KONG SAR: BEIN SPORT, İCABLE PCCW TVB
HİNDİSTAN: SONY TEN
INDİAN ALT KITASI: SONT TEN ‘2/3
ENDONEZYA: SCTV
JAPONYA: WOWOW
KIRGIZİSTAN: SARAN QSPORT
LAOUS: UEFA TV
MAKAO SAR TDM DESPORTO
MALEZYA: BEIN SPORT
MOĞOLİSTAN: ECLAT SPS
MYANMAR: S MEDYA
YENİ ZELANDA: SKY NZ
PASİFİK ADALARI: DİGİCEL
FİLİPİNLER: UEFA.TV
SİNGAPUR: BEIN SPORT
SOLOMON ADALARI: TTV SOLOMON
GÜNEY KORE: SPO TV
TAYVAN /ÇİN TAYPESİ: ELTA TV
TACİKİSTAN: SARAN, VARZİSH
TAYLAND: UEFA.TV
TÜRKMENİSTAN: SARAN, TURKMENİSTAN SPORT
ÖZBEKİSTAN: SARAN UZREPORT
VİETNAM: VSTV (K+)