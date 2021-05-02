Rasim Kara kimdir? Rasim Kara kaç yaşında, nerelidir? Rasim Kara hangi takımlı?

Beşiktaş’ın efsane kalecilerinden ve eski teknik direktörü Rasim Kara ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Rasim Kara kimdir?

10 Haziran 1950 senesinde Eskişehir’de dünyaya gelen Rasim Kara, futbola kaleci olarak başlamıştır. 1972-1976 seneleri arasında Bursaspor takımında ve 1976-1984 seneleri arasında ise Beşiktaş takımında oynayan Kara, A Mili Takım seviyesine yükselmiştir.

1984 senesinde Beşiktaş’ta jübile yaptıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nda Kaleci Yetiştirme Antrenörlüğü görevine getirildi.

1986 senesinde Antalyaspor’da teknik direktörlüğe başlayan Rasim Kara, 1996-1997 sezonunda Beşiktaş’ta teknik adamlık yapmıştır. Daha sonra birçok takımda görev alan Kara, Kanada‘nın Ottowa Wizards takımını çalıştırmış ve kendi liginde şampiyon yapmıştır. Ardından da Azerbaycan‘ın Karabağ takımını ve Hazar Lankaran takımını çalıştırdı.