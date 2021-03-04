Raphael Varane'nin 10 yıllık Real Madrid macerası son buluyor!

İspanya’nın en büyük kulüplerinden birisi olan Real Madrid oyuncularına yeni sözleşme sunarken anlaşma sağlayamadığı isimlerde belirlenmeye devam ediyor. Uzun zamandır Raphael Varane ile görüşmeler yürüten Madrid ekibinin oyuncu ile anlaşamadığı ve yaz döneminde oyuncunun satılacağını belirtti.

dır Real Madrid forması giyen Fransız stoper Raphael Varane’ın macerası son buluyor. Başarılı stoperin hangi takımaolacağı merak edilmeye devam ederken Madrid ekibinin kan kaybının devam etmesi dikkat çekti.

Yaz döneminde satışı yapılması beklenen Varane için İngiliz Premier Lig ekiplerinden Manchester United’in talip olduğu belirtilirken United’in Varane’yi çok istediği belirtildi.

Sergio Ramos’tan sonra ikinci kayıp

Varane’nin Madrid ekibinin maaş indirim talebini reddettiği açıklanırken Real Madrid’in 2021 Ocak ayında ki 355 milyon Euro olan borcunun 901 milyon Euro’ya çıkması dikkat çekti. Borcun günden güne artması nedeniyle kadroda yüksek maaşlı oyunculara yeni teklif sunulurken Paris Saint-Germain forması giyen yıldız Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak için Sergio Ramos’u da elden çıkarabilir.