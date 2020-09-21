Rakitic Hırvatistan milli takımına veda etti!

Hırvatistan milli forması giyen ve takımda efsane olarak adlandırılan İvan Rakitic milli takımı bıraktı. İspanya La Liga’da Sevilla forması giyen Rakitic Hırvatistan Futbol Federasyonu resmi intenet sitesinden yapılan açıklama sonrasında takıma veda etti.
2018 yılında dünya ikinciliği elde eden Hırvatistan milli takımının en önemli oyuncularından bir tanesi olan Rakitic 2018 Dünya Kupasının çok önemli olduğunu belirtti.
2014 yılında rekor bonservisle Barcelona’ya transfer olan Rakitic yeni sezonda eski takımı olan Sevilla’ya döndü.
Son Güncelleme: 21.09.2020 21:10