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Rakitic Hırvatistan milli takımına veda etti!

Hırvatistan A Milli Takımının efsane oyuncularından bir tanesi olarak adlandırılan İvan Rakitic, Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile milli takıma veda ettiğini duyurdu. Federasyon oyuncuya teşekkür ederken Rakitic önemli açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:10
Rakitic Hırvatistan milli takımına veda etti!
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Hırvatistan milli forması giyen ve takımda efsane olarak adlandırılan İvan Rakitic milli takımı bıraktı. İspanya La Liga’da Sevilla forması giyen Rakitic Hırvatistan Futbol Federasyonu resmi intenet sitesinden yapılan açıklama sonrasında takıma veda etti.


Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan resmi açıklama ile 32 yaşında ki orta saha oyuncusu Hırvatistan milli forması ile çıktığı 106 maçta 15 gol atarak takıma katkı sağladı. Oyuncu paylaşım ile birlikte milli takıma veda ettiğini açıkladı

2018 yılında dünya ikinciliği elde eden Hırvatistan milli takımının en önemli oyuncularından bir tanesi olan Rakitic 2018 Dünya Kupasının çok önemli olduğunu belirtti.

2014 yılında rekor bonservisle Barcelona’ya transfer olan Rakitic yeni sezonda eski takımı olan Sevilla’ya döndü.



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:10
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RakiticHırvatistanVeda
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