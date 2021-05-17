Rafael Nadal 10. Şampiyonluğuna ulaştı

Rafael Nadal, Roma şehrindeki Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen tunuva, düzenlenen Roma Açık tenis tunuvasında Sırp tenisçi Novak Djokovic’i 7-5, 1-6 ve 6-3 olmak üzere 3 sette mağlup ederek şampiyonluğu kazandı. Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi, Roma Açık’ta toplamda 10. Kez şampiyon oldu. Roma Açık, oyuncunun en başarılı olduğu 4. tunuva durumunda.

Rafael Nadal toprak kortlarda yapılan tunuvalarında kazandığı başarılarla ‘’toprak kralı’’ olarak da anılıyor. Nadal bu şampiyonluğu ile beraber 2004 ile 2007 yılları arasındaki 16 tunuva kazanma serisine ortak oldu.

Rafael Nadal’ın tekler tunuvalarında toplamda 86, çiftler tunuvalarında ise toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Sonraki tunuvasında sezonun ikinci gland Slam turvası olan Roland Garros’a katılacak.