Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu

Gökhan Gönül’ün vedasından sonra sağ bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ın flaş bir isimle görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Fransız basınında yer alan haberlerde siyah beyazlı kulübün Lyon ile kontratın sona ermesine 1 yıl kala Brezilyalı sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaştığı iddia edilmişti.
‘’Bu bilgileri nereden alıyorlar?’’
Brezilyalı futbolcu yaptığı paylaşımda; ‘’Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum.’’ notunu düştü.
Je veux savoir que donne les infos https://t.co/m4dYdsyqSl— Rafael da Silva (@orafa2) September 6, 2020
Son Güncelleme: 07.09.2020 05:32