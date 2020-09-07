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Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Olimpik Lyon forması giyen Rafael ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcu siyah beyazlı kulübe transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 05:32
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
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Gökhan Gönül’ün vedasından sonra sağ bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ın flaş bir isimle görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Fransız basınında yer alan haberlerde siyah beyazlı kulübün Lyon ile kontratın sona ermesine 1 yıl kala Brezilyalı sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaştığı iddia edilmişti.


Söz konusu haberlerde kartalın eski futbolcusu Marcelo’dan tavsiye aldığı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcu yapılan haberlerden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanladı.

‘’Bu bilgileri nereden alıyorlar?’’

Brezilyalı futbolcu yaptığı paylaşımda; ‘’Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum.’’ notunu düştü.



Son Güncelleme: 07.09.2020 05:32
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Anahtar Kelimeler:
RafaelBeşiktaş
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