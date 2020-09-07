Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu

Gökhan Gönül’ün vedasından sonra sağ bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ın flaş bir isimle görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Fransız basınında yer alan haberlerde siyah beyazlı kulübün Lyon ile kontratın sona ermesine 1 yıl kala Brezilyalı sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaştığı iddia edilmişti.

‘’Bu bilgileri nereden alıyorlar?’’

Söz konusu haberlerde kartalın eski futbolcusu Marcelo’dan tavsiye aldığı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcu yapılan haberlerden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanladı.

Brezilyalı futbolcu yaptığı paylaşımda; ‘’Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum.’’ notunu düştü.