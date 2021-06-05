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Rafael Benitez, Fenerbahçe’ye doğru

Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklayan Fenerbahçe yönetimi, İspanyol teknik direktör Rafael Benitez’i takımın başına getirmek istiyor. Detaylar haberimizde…

05 Haziran 2021 Cumartesi 18:23
Rafael Benitez, Fenerbahçe’ye doğru
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Fenerbahçe başkanı Ali Koç, geçici olarak takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini ve takımın başına Portekiz veya Alman bir teknik direktör getirmek istediklerini belirtti.

Geçen sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, artık çok özlediği şampiyonluğa ulaşmak için gerek futbolcu gerekse de teknik direktör konusunda çalışmalarını ince eleyip sık dokuyacak şekilde devam ettiriyor. Teknik direktör konusunda birçok isimle temaslarını sürdüren yönetim, öncelikli hedef olarak İspanya ekolünün yetiştirdiği en başarılı teknik adamlar arasında yer alan Rafael Benitez’i gündeminin birinci sırasına aldı.

Benitez ile ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, 61 yaşındaki teknik adamın 16 Haziran’da İstanbul’a gelerek görüşme yapacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, Benitez’e tesisleri gezdirerek projelerinden bahsedilecek.

Rafael Benitez, özellikle Liverpool ile 2005 yılında İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan’ı yenerek kupayı kazanmasıyla dünyada gündem olmuştu.


Son Güncelleme: 05.06.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRafael Benitez
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