Rafael Benitez, Fenerbahçe’ye doğru

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, geçici olarak takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini ve takımın başına Portekiz veya Alman bir teknik direktör getirmek istediklerini belirtti.
Benitez ile ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, 61 yaşındaki teknik adamın 16 Haziran’da İstanbul’a gelerek görüşme yapacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, Benitez’e tesisleri gezdirerek projelerinden bahsedilecek.
Rafael Benitez, özellikle Liverpool ile 2005 yılında İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan’ı yenerek kupayı kazanmasıyla dünyada gündem olmuştu.
Son Güncelleme: 05.06.2021 18:23