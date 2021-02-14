Radamel Falcao, Kasımpaşa maçıyla geri dönüyor!

Galatasaray

Falcao

’da takım ile birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan, ancak Fenerbahçe ve Alanya karşılaşmalarında forma şansı verilmeyen Radamel’nun bugün kulübede yer alacağı öğrenildi.

Teknik patron Fatih Terim’in, deneyimli forvet oyuncusunu maçın kadrosuna alacağı ancak son yarım saatin içerisinde forma şansı vermeyi düşündüğü belirtildi. Kolombiyalı forvet, Galatasaray formasını 31 karşılaşmada giyerken, 39 karşılaşmadaysa forma giyemedi. Falcao, son olarak 24 Ekim 2020 tarihindeki Erzurum deplasmanında sahada yer almıştı.