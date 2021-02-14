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Radamel Falcao, Kasımpaşa maçıyla geri dönüyor!

Galatasaray'da takım ile çalışmaya başlayan fakat Fenerbahçe ve Alanya karşılaşmalarından kadroda şans bulamayan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao’nun bugün oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde kulübede yer alacağı öğrenildi. Fatih Terim'in deneyimli forvete son yarım saat forma şansı tanımayı düşündüğü bildirildi.

14 Şubat 2021 Pazar 12:38
Radamel Falcao, Kasımpaşa maçıyla geri dönüyor!
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Galatasaray

’da takım ile birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan, ancak Fenerbahçe ve Alanya karşılaşmalarında forma şansı verilmeyen Radamel 

Falcao

’nun bugün kulübede yer alacağı öğrenildi.

Teknik patron Fatih Terim’in, deneyimli forvet oyuncusunu maçın kadrosuna alacağı ancak son yarım saatin içerisinde forma şansı vermeyi düşündüğü belirtildi. Kolombiyalı forvet, Galatasaray formasını 31 karşılaşmada giyerken, 39 karşılaşmadaysa forma giyemedi. Falcao, son olarak 24 Ekim 2020 tarihindeki Erzurum deplasmanında sahada yer almıştı. 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 12:38
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFalcaoKasımpaşa
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