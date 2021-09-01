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Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Radamel Falcao, İspanya La Liga takımı Rayo Vallecano’ya transfer oldu. Yıldız forvetin yakında resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İşte ayrıntılar…

01 Eylül 2021 Çarşamba 21:04
Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu
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Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen fakat sakatlıklar sebebiyle bir türlü bekleneni veremeyen Kolombiyalı yıldız forvet oyuncusu Radamel Falcao, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano takımıyla anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki santraforun yakın bir zamanda İspanya’ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray Falcao’yu Açıkladı

Galatasaray resmi intenet sitesinden yapılan açıklamada Radamel Falcao ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği ifadeleri yer aldı. 2019 yazında Galatasaray’a transfer olan Kolombiyalı santrafor Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gollük katkı verdi. Falcao, bu iki sezon içerisinde sürekli sakatlanması sebebiyle beklenen performansı bir türlü gösterememiş ve sarı kırmızılı taraftarı büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.

Falcao Yerine Halil Dervişoğlu

Galatasaray yönetimi Falcao’nun yerine Brentford ekibinde forma giyen Halil Dervişoğlu’nu getirdi. Sarı kırmızılılar genç oyuncuyu 1 sezonluğuna kiraladı.


Son Güncelleme: 01.09.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Rayo VallecanoLa LigaGalatasarayRadamel Falcao
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