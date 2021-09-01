Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen fakat sakatlıklar sebebiyle bir türlü bekleneni veremeyen Kolombiyalı yıldız forvet oyuncusu Radamel Falcao, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano takımıyla anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki santraforun yakın bir zamanda İspanya’ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray Falcao’yu Açıkladı
Falcao Yerine Halil Dervişoğlu
Galatasaray yönetimi Falcao’nun yerine Brentford ekibinde forma giyen Halil Dervişoğlu’nu getirdi. Sarı kırmızılılar genç oyuncuyu 1 sezonluğuna kiraladı.
Son Güncelleme: 01.09.2021 21:04