Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen fakat sakatlıklar sebebiyle bir türlü bekleneni veremeyen Kolombiyalı yıldız forvet oyuncusu Radamel Falcao, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano takımıyla anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki santraforun yakın bir zamanda İspanya’ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray Falcao’yu Açıkladı

Falcao Yerine Halil Dervişoğlu

Galatasaray resmi intenet sitesinden yapılan açıklamada Radamel Falcao ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği ifadeleri yer aldı. 2019 yazında Galatasaray’a transfer olan Kolombiyalı santrafor Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gollük katkı verdi. Falcao, bu iki sezon içerisinde sürekli sakatlanması sebebiyle beklenen performansı bir türlü gösterememiş ve sarı kırmızılı taraftarı büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.

Galatasaray yönetimi Falcao’nun yerine Brentford ekibinde forma giyen Halil Dervişoğlu’nu getirdi. Sarı kırmızılılar genç oyuncuyu 1 sezonluğuna kiraladı.