Radamel Falcao Galatasaray'ın elinde kaldı! Transfer iddiaları yalanlandı!

Geçtiğimiz sezon yıllık 5 milyon Euro net maaş ile Galatasaray’a gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeni ile forma şansı bulamayan ve gözden düşen dünya yıldızı Radamel Falcao yeni sezonda da takıma katkı sağlamadı. Takımdan gönderilmesi için kulüp aranan Falcao için MLS ekiplerinden Portland Timbers’ın ilgilendiği açıklamaları yalanlama geldi.

Antalyaspor maçında ikinci yarı oyuna dahil olan Falcao’nun tekrar sakatlanması üzerine Madrid’e tedavi amacı ile gönderildiği açıklanmıştı. Bu süreçte ABD MLS ekiplerinden Portland Timbers’ın Falcao’ya talip olduğuları ortaya atılsa da MLS ekibi bu iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz dönemlerde de adı Inter Miami ile anılan Falcao’nun ABD MLS ekipleri dışında gelen tekliflerle ilgilenmediği açıklanmıştı. Falcao’nun tedavilerinin 1 ay sonra tamamlanacağı ve en erken 1.5 ay sonra sahalara döneceği aktarılırken sakatlığı olan Falcao’ya tekliflerin gelmemesi yönetimi düşündürüyor.