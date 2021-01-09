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Radamel Falcao Galatasaray yönetiminin ayrılık teklifine olumsuz yanıt verdi

Galatasaray’da Falcao bilmecesi sürüyor. Beklentilerin çok uzağında kalan Falcao’nun takımdan ayrılması hedeflenirken, Falcao’dan yönetime olumsuz yanıt geldi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:55
Radamel Falcao Galatasaray yönetiminin ayrılık teklifine olumsuz yanıt verdi
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Galatasaray’ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ve büyük beklenti ile gelen oyuncusu Radamel Falcao, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Falcao yaşadığı sakatlıklar ve son olarak Antalyaspor maçında sonrada girip 30 dakika sonra yeniden sakatlanarak oyundan çıkması bardağı taşıran son damla oldu.

Teknik direktör Fatih Terim ve yönetim oyuncuyla yolların ayrılmasını isterken, Başkan Mustafa Cengiz’in Falcao ile görüşme yaparak devre arası yolları ayıralım şeklinde bir teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray’dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro yıllık ücret alan Falcao ise yönetimin bu teklifine olumsuz yanıt verdi. Eli kolu bağlı kalan sarı kırmızılıların bu krizi nasıl çözeceği ise merak konusu olmuş durumda.

Falcao yönetimin teklifine “iki yıllık sözleşmem var, ne olacağını bilmiyorum. Şimdilik kalmaya devam ediyoruz” diyerek yanıt verdi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:55
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FalcaoGalatasaray
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