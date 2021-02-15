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Rachid Ghezzal'in satın alma opsiyonu var mı? Beşiktaş Rachid Ghezzal kiralık oyuncu mu?

Beşiktaş taraftarları ünlü futbolcu Rachid Ghezzal’in yeni sezonda takımda olup olmayacağını merak ediyor.10 asist yapan Cezayirli futbolcu yıldız Gençlerbirliği maçında golünü attıktan sonra ağır sakatlanan futbolcu daha sonra maçlara devam edemedi. Peki yeni sezonda Rachid Ghezzal satın alma opsiyonu bulunuyor mu? Beşiktaş futbolcusu Ghezzal kiralık oyuncu mu?

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:15
Rachid Ghezzal'in satın alma opsiyonu var mı? Beşiktaş Rachid Ghezzal kiralık oyuncu mu?
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Beşiktaş takımında asist olarak akla gelen Cezayirli Rachid Ghezzal ilk golünü 25. Haftada Gençbirliğine attı. 10 asist yaparak adını yazdıran ünlü futbolcu 16 Süper Lig maçı sırasında yaptığı asistlerle adını duyuran futbolcunun satın alma opsiyonunun bulunup bulunmadığını merak ediyor. Son maçında Gençlerbirliği 1-0 mağlup ederek 3 puan getiren futbolcu siyah- beyaz takıma attığı gol ile katkı sağladı.

Sosyal medyada en çok konuşulan futbolcu Ghezzal ağır sakatlanması sonucu Beşiktaş ile devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Ghezzal’in yeni sezon için kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAsistRachid GhezzalCezayirFutbol
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