Rachid Ghezzal'ın bonservisi alınacak mı?

Kısa süre önce Beşiktaş ve Erzurumspor karşılaşmasında ünlü futbolcu Cenk Tosun maçta ağır sakatlandı. Sağ diz tendonu kopan futbolcu ameliyata girdi. Beşiktaş başkanı ve asbaşkanı Emre Kocadağ ve Ahmet Nur Çebi ünlü futbolcuyu ziyaret etti.

Ahmet Nur Çebi, hastane çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun’un çok üzgün olduğunu ve henüz iyi olmadığını söyleyen Çebi, pskilojik olarak da Tosun’un iyi olmadığını söyledi. Çebi: “Sadece konu dizindeki ameliyatı değil, aynı zamanda psikolojik olarak da kendisini çok moralsiz hissediyor. Moral vermeye çalıştık, toparlayacak en kısa zamanda. Futbol bu, futbolun fıtratında bunlar var. Olmasa çok iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler daha çabuk tedavi ederler ayaklarını bacaklarını. İnşallah öyle olacağını umuyorum, kendisine de söyledim. Öncelikle doktorumuza ve gösterdikleri ihtimamma çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir ameliyat geçirmiş.” dedi.





Süper Lig’te ilk sırada yer alan Beşiktaş’ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk hakkında takımının morali çok iyi olduğunu fakat henüz şampiyon olmadıklarını belirtti. Futbolcuların çok iyi olduğunu ve hazır hissettiklerini söyledi. Şampiyonluk yarışında bir adım önde olduklarını belirten Çebi, siyah beyazlı takıma büyük katkı sunan Rachid Ghezzal bonservisinin alınmayacağı hakkında soru soran gazetecileri yanıtladı. Çebi: “Sadece Ghezzal değil. Diğer futbolcularımın da çok katkısı var. Onlarda da kontrat bekleyen isimler var. Ghezzal'ın başarısı ortada ama bir bütün olarak bakıyoruz. Şu anda sözleşmeler gündemimizde değil. Yolumuza devam etmek için her türlü arzu ve isteğimiz var" karşılığını verdi.





Aboubakar ise sakatlığı nedeniyle kısa süre sahalardan uzak kalarak eski haline döndüğünü açıklayan başkan, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Asbaşkan Emre Kocadağ ise Cenk Tosun hakkında konuşma yaparken futbolcuya moral verdiğini açıkladı. Kocadağ: “Hem milli takım için hem Beşiktaş için hem kulübü Everton için önemli bir oyuncu. Dua ediyoruz, inşallah iyi bir şekilde sahalara döner" diye konuştu.





Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Tekin Kerem Ülkü ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkü: “"Gayet başarılı bir operasyon geçti. Operasyon sonrasında da herhangi bir komplikasyon ve sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anda Cenk'in sağlık durumu gayet iyi. Biz bu tip yaralanmalarda yaralanma şiddeti ve yaralanmanın durumuna göre sürenin nispeten uzun olabileceğini tahmin edebiliyoruz ama neticede Cenk çok kuvvetli bir oyuncu.” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun yaşı ve enerjisi ile kuvvetli olduğunu belirten Kurul Başkanı Ülkü, eskisinden daha iyi olacağını söyledi. En kısa sürede tekrar sahalarda olmak isteyen Cenk Tosun, hastanede tedavi görmeye devam ediyor.