Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı?

Siyah beyazlı takım Spor Toto Süper Lig’de lider olarak boy gösteriyor. Beşiktaş’ın başarısında payı olan ve dikkat çeken isimlerden biri de Rachid Ghezzal.

Ghezzal, BB Erzurumspor karşılaşmasında atmış olduğu gol ile takımını öne çıkardı ve galibiyette önemli bir başarıya imza attı. Ghezzal, beIN Sports Fransa’ya açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal sezonun başında Premier Lig ekibi olan Leicester City’den kiralım olarak transfer olmuştu. Başarılı futbolcu açıklamalarında geleceğine ilişkin henüz plan yapmadığını dile getirdi. Konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Bonservisim Leicester City'de, Beşiktaş ile satın alma opsiyonu olmadan bir yıllık anlaşmam var. Bu sezonun ardından Leicester City ile bir yıl daha sözleşmem bulunuyor. Gelecek sezon neler olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş'ta devam etmek beni mutlu edecektir. Şu an için sadece şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da final oynayacağız. İki kupayı da kazanmayı başarırsak bu şahane olur."

"Şampiyon olmayı başarırsak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Gelecek sezon için seçimimi yaparken bu konular etkili olacak. Beşiktaş'taki performansımın sayesinde 2,5 yıl sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na davet edildim. Önümüzde Afrika Kupası ve Dünya Kupası var"

Rachid Ghezzal, açıklamalarında bulunduğu takımın başarılı olmasındaki önemli faktörlerden birinin de aile gibi olmaları olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Beşiktaş'ta bize en fazla güç veren durum bir aile gibi olmamız. Yıldız oyunculara sahip bir kadromuz yok belki ama herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu bizi güçlendiriyor.”

Takım arkadaşları ile alakalı da konuşan başarılı futbolcu Roiser ve Aboubakar ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"Sağ tarafta Valentin Rosier ile birlikte görev yapıyoruz. Aynı dili konuşuyor olmamız anlaşmamızı kolaylaştırıyor. Rosier'nin oyunuma ve performansıma katkısı büyük. Forvette de Aboubakar gibi çok kaliteli bir golcümüz var. Asist sayımın fazla olmasında onun da rolü var. Son 3 sezon çok zorluklar yaşadım. Yeterince forma şansım olmadı. Son 3 yılda, 3 farklı ülkede, 3 farklı kulüpte forma giydim. Kendimi daha fazla gösterebilirdim bundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Yeniden eski seviyeme dönmek için Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettim. Şimdi kararımın doğru olduğunu görüyorum ve bu beni mutlu ediyor."

Beşiktaş’ta mutlu olduğunu belirten yıldız futbolcu Ghezzal samimi açıklamaları ile konuşmasını bitirdi. Farklı kulüplerde forma giydiğini de belirten futbolcu, yeterince forma şansı olmadığına değindi.

Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asist ile en çok gol pası veren isim olarak, 3 kez de gol sevinci yaşadı.