Rachid Ghezzal, Beşiktaş için İstanbul'a indi

Beşiktaş’ın Leicester City’den 1 yıllığına kiralamaya hazırlandığı Rachid Ghezzal gece sıralarında İstanbul’a geldi. 10 numara pozisyonu ve kanatlarda oynayabilen Ghezzal’ın sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra siyah beyazlı kulübe imza atacağı öğrenildi.
Rachid Ghezzal kimdir?
9 Mayıs 1992 tarihinde Fransa’da dünyaya gelen Ghezzal, futbol kariyerine Lyon altyapısında başladı. 20 yaşında A takıma yükselmeyi başaran Ghezzal, 2017 yılında Monaco’ya transfer olmuş ve 35 müsabakada 2 gol-4 asistlik performansla takımına katkıda bulunmuştu.
Premier Lig’de 23 müsabakada forma giyen Ghezzal, 3 gol kaydetmiş ve beklentileri karşılayamadığı nedeniyle Seria A ekiplerinden Fiorentina’ya kiralanmıştı. İngiliz ekibiyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal, profesyonel kariyerinde 209 maça çıkmış ve toplam 24 gol kaydetmiştir.