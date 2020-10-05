Rachid Ghezzal, Beşiktaş için İstanbul'a indi

Beşiktaş’ın Leicester City’den 1 yıllığına kiralamaya hazırlandığı Rachid Ghezzal gece sıralarında İstanbul’a geldi. 10 numara pozisyonu ve kanatlarda oynayabilen Ghezzal’ın sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra siyah beyazlı kulübe imza atacağı öğrenildi.

Rachid Ghezzal kimdir?

Ghezzal transferinin tamamlanmasıyla birlikte 18 yabancı futbolcuya sahip olacak Beşiktaş, Mirin, Douglas ve Lens ile bir futbolcusunu daha göndermek istiyor.

9 Mayıs 1992 tarihinde Fransa’da dünyaya gelen Ghezzal, futbol kariyerine Lyon altyapısında başladı. 20 yaşında A takıma yükselmeyi başaran Ghezzal, 2017 yılında Monaco’ya transfer olmuş ve 35 müsabakada 2 gol-4 asistlik performansla takımına katkıda bulunmuştu.

Premier Lig’de 23 müsabakada forma giyen Ghezzal, 3 gol kaydetmiş ve beklentileri karşılayamadığı nedeniyle Seria A ekiplerinden Fiorentina’ya kiralanmıştı. İngiliz ekibiyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal, profesyonel kariyerinde 209 maça çıkmış ve toplam 24 gol kaydetmiştir.