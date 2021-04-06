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Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?

Qua Granit halka arz ne zaman yapılacak? Qua Granit halka arz tarihi ne? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak? Herkes tarafından Qua Granit şirketinin halka arzının ne zaman yapılacağı ve QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacağı merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

06 Nisan 2021 Salı 13:30
Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?
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Herkes tarafından Qua Granit’in halka arz edilip edilmediği ve ne zaman arz edileceği merakla araştırılıyor.

Qua Granit ne zaman halka arz edilecek?

Qua Granit halka arz, 24 milyon lot ile Borsa İstanbul'daki yerini alacak. QUAGR.HE kodu ile borsada listelenmeye hazırlanan Qua Granit, gong çalınmasıyla birlikte işlem görecek. Herkes Qua Granit’in halka arzının ne zaman ve eşit mi veya oransal mı yapılacağını merakla araştırıyor.

Qua Granit halka arz ne ile hisselerinin bir kısmını halka açıyor. Toplamda 395.040.000 TL'ye tekabul eden hissesini halka arz edecek olan Qua Granit, bu arzı lot başına 16,46 TL'den yapacak. Qua Granit halka arz için detaylar şu şekilde olacak;

Qua Granite payları (QUAGR.HE) 16,46 TL fiyatla 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Salı günü saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. 15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

Halka arza katılım yapmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi QUAGR.HE koduna 16,46 TL fiyatlı alış emri gönderilmesi yeterli olacaktır. Halka arz bitiş tarihi ise 06 Nisan 2021 Salı saat 13.00’e kadar sürecektir.

Borsadan Satış yönteminde talepler her kişiye sırasıyla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Bu yüzden Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtımın yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. İlk emir giren ve son emir giren kişiler arasında dağıtım esnasında sadece 1 adet pay farkı oluşacaktır. Borsa tarafından dağıtım işlemi Salı günü Pay Piyasası seans kapanışına müteakip otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay sayıları yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır.

Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri QUAGR.HE payına gönderebilecekler. Talep toplama yönteminde olduğu gibi talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler bu halka arz yapısında yer almamaktadır.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Qua GranitQUAGR.HE
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